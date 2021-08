Franzburg

Wieder wurde ein Moped gestohlen. Ein 17-Jähriger teilte der Grimmener Polizei jetzt mit, dass seine Simson S51 in der Farbe Silber gestohlen worden sei. Der Diebstahl soll sich in der Nacht zum Dienstag in der Zeit von 22 bis 4.30 Uhr zugetragen haben.

Von den Dieben fehlt bisher jede Spur. Der Besitzer gab den Wert des Mopeds mit etwa 2000 Euro an. Die Polizei ermittelt.

Von Almut Jaekel