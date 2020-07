Tribsees

Das nenne ich mal ein schönes Ritual. Jeden Morgen wird in Tribsees fleißig Zeitung gelesen. „Zur Betreuung und Beschäftigung der Bewohner im Awo-Seniorenhaus gehören in den beiden Wohnbereichen die täglichen Zeitungsschauen einfach dazu“, schreibt unser OZ-Korrespondent Harry Lembke aus der Trebelstadt.

40 Bewohner sind täglich dabei

Grundlage dafür ist stets die aktuelle Tagesausgabe der Stralsunder OSTSEE-ZEITUNG. Mitarbeiterinnen des Heimes lesen und zitieren daraus, erläutern Texte und Fotos. „Da wird auch mal rege diskutiert. Wichtig ist ja auch, dass man den Heimbewohnern so einen Einblick in das lokale und internationale Geschehen gibt“, findet Harry Lembke.

Der Tribseeser, der vor ein paar Wochen seinen 90. Geburtstag feierte und nach einem Unfall vorübergehend auch im Seniorenhaus betreut wird, hat uns verraten, dass sich immer so rund 40 Bewohner auf das kleine OZ-Leser-Forum freuen.

Vielen Dank, liebe Senioren in Tribsees, dass Sie uns schon so lange die Treue halten. Wir geben unser Bestes, um auch weiterhin genug Gesprächsstoff zu bieten. Sie können uns gern auch schreiben, was Sie gerne mal in Ihrer OZ lesen möchten.

Von Ines Sommer