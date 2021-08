Barth

Die Vorfreude war groß in Vorpommern. Hoher Besuch hatte sich angesagt. Als Stargast des Empfangs zum zehnten Geburtstag des Landkreises Vorpommern-Rügen wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem Wahlkreis vorbeischauen. Für Merkel nichts Ungewöhnliches. Immer mal wieder, wenn sie dem politischen Berlin fürs Wochenende den Rücken kehrte, hat sie sich hier und da in MV blicken lassen. Ohne großes Brimborium des Kanzleramtsprotokolls. Typisch Merkel, typisch Mutti halt. Mal besuchte sie einen Kindergarten in Ostvorpommern, mal schlenderte sie mit einem Bürgermeister durch Ribnitz-Damgarten, mal besuchte sie Weggefährten wie Wolfhard Molkentin (80), den früheren CDU-Landrat von Grimmen, oder Parteifreund Eckhardt Rehberg (67) in Schwerin oder die frühere Bergener CDU-Bürgermeisterin Andrea Köster auf Rügen.

Alte politische Freunde warten beim Sommerfest in Barth

All diese Freunde hätte sie am 20. August ab 16 Uhr beim Empfang auf dem Flugplatz von Barth wiedergesehen. Aber zuweilen funkt die politische Weltlage dazwischen. Schon Anfang der Woche gab es wegen der chaotischen Zustände rund um den Afghanistan-Abzug in Kabul und das außenpolitische Desaster Gerüchte im Landratsamt in Stralsund, dass der Merkel-Besuch auf der Kippe stehen könnte. Dann machte die Nachricht die Runde, dass Merkel kurzfristig nach Moskau zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gereist sei.

Moskau statt Barth. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) musste ihren Besuch im Wahlkreis absagen. Quelle: Michael Probst/dpa

Am Vormittag des 20. August geisterten noch abenteuerliche Gerüchte durch die Landschaft, dass Merkel direkt von Moskau mit der Antonow nach Barth fliegen oder von Berlin aus per Helikopter anreisen könnte. Doch das Kanzleramt bestätigte nachmittags die Absage an Landrat Stefan Kerth (SPD). In Moskau stünden – am Jahrestag des Anschlags auf Kreml-Kritiker Alexei Nawalny – kontroverse Themen auf der Agenda, so dass Merkel bis zum Abend im Kreml weilt.

Neben dem Nawalny-Anschlag, zu dem Berlin Aufklärung von Moskau fordert, wolle Merkel Streitthemen wie den Ukraine-Konflikt oder Nord Stream 2 ansprechen. Hauptthema sei aber die Lage in Afghanistan.

Stefan Kerth (SPD), Landrat von Vorpommern-Rügen, zeigt Verständnis für die Absage von Merkel zum Sommerfest in Barth Quelle: Stefan Sauer

Landrat Stefan Kerth (SPD) sagte nach der Absage: „Wir bedauern es natürlich sehr, dass Frau Merkel nicht kommen kann. Aber jeder wird wohl verstehen, dass angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan der Besuch in Moskau wichtiger ist als unser Sommerfest.“ Kerth wird nach der Eröffnung des Sommerfests ein Grußwort der Kanzlerin verlesen.

Von Michael Meyer und Christian Rödel