Die Erntezeit für Äpfel, Birnen und Co. hat begonnen. Das bedeutet Hochkonjunktur in den Mostereien von Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben uns bei Unternehmen des Landes umgehört. Wo Sie Ihr Obst zu leckerem Saft verarbeiten lassen können und was Sie dabei unbedingt beachten sollten.