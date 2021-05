Motorboot im Stralsunder Hafen gesunken – Bergung dürfte teuer werden

Stralsund

Seinen freien Tag hat sich der Stralsunder Peter Szumotalski gewiss anders vorgestellt. „Als ich den Anruf bekam, mein Boot sei gesunken, dachte ich, da will mich doch einer veräppeln.“ Doch als er am Mittwochvormittag selbst an die Nordmole kommt, sieht er, dass der Anrufer die Wahrheit gesagt hat: Von seiner „Perle“ ragen nur noch wenige Zentimeter des Bugs aus dem Wasser.

Wie konnte das passieren? Der Sturm? Immerhin hatte der Deutsche Wetterdienst eine Warnung für Vorpommern-Rügen herausgegeben. Böen über 80 km/h seien zu erwarten. Doch die Hafenfläche ist durch die Nordmole auf der einen und die Hafenkanten an den anderen Seiten begrenzt. Wellengang gibt es hier so gut wie keinen. Klar ist bis dahin nur: Szumotalski hat sein Boot erst am Montag aufs Wasser gesetzt.

Passenderweise ist gerade Taucher in der Nähe

Am Mittwochmorgen sind Taucher an der Citymarina am Werk und überprüfen die Haltungen der Stege, an denen die Boote festgemacht sind. „Das muss einmal im Jahr gemacht werden“, sagt Andreas Buttny, Inhaber der gleichnamigen Industrietaucher-Firma. Doch mit der Routine ist es jetzt vorbei. Den restlichen Tag werden er und sein Team damit beschäftigt sein, bei der Bergung des fast fünf Meter langen Bootes zu helfen.

„Bergungen machen mir am meisten Spaß“, sagt der erfahrene Taucher Jochen Firzlaff. Er legt sich ganz schön ins Zeug. Zunächst holt er die losen Gegenstände, die Angelausrüstung und fünf volle 20-Liter-Kanister Treibstoff aus dem Boot. Die größte Gefahr für die Umwelt ist damit gebannt. Als dann am Mittag die Stralsunder Berufsfeuerwehr zwei Hebesäcke vorbereitet, taucht er erneut ab und befestigt sie an und in dem Boot.

Die Ostsee ist zehn Grad kalt

„Die Säcke pumpen wir mit Druckluft auf, sodass das Boot hochkommt. Dann können wir es mit Seilen an unserem Feuerwehrboot befestigen und zur Kaikante gegenüber ziehen“, schildert Zugführer Ulf Dopichaj das weitere Vorgehen. „Dort soll dann ein Kran das Boot aus dem Wasser heben.“

Ein erster Versuch mit den Hebesäcken scheitert, das Boot kommt nicht in die gewünschte Position. Also muss Taucher Firzlaff die Säcke an anderen Stellen festmachen. Im Wasser fühlt er sich offenbar pudelwohl, obwohl die Temperatur unter zehn Grad Celsius und die Sichtweite bei nur 30 Zentimeter liegen dürfte.

Bootsbesitzer lacht, obwohl ihm nicht danach zumute ist

Es entsteht eine sonderbare Situation. Rund 15 Personen – das Tauch-Team, Feuerwehrmänner, Angestellte der Abschleppfirma mit dem Kran, ein Beamter der Wasserschutzpolizei und letztlich auch der Bootsbesitzer selbst – stehen versammelt auf dem Steg. Sie blicken auf die Wasseroberfläche, unter der der Taucher am Werk ist. Stille. „Und ich habe gerade erst neue Scheibengummis eingesetzt...“, sagt Szumotalski zum Mann von der Wasserschutzpolizei, der neben im steht. „Tja, nun kannst du ja gucken, ob sie dichtgehalten haben“, antwortet dieser im Scherz. Szumotalski muss herzlich lachen. Dann kehrt wieder ein Moment Ruhe ein. Und dann sagt er noch: „Aber lustig finde ich das eigentlich gar nicht.“

Dafür, dass er vor seinem gesunkenen Angelboot steht, wirkt der Besitzer sehr gefasst. „Aber das ist nur äußerlich“, meint er. Mit dem Boot ist er gerne in Richtung Rügen rausgefahren, hat Dorsch und Steinbutt gefangen. Angeln auf der Ostsee – der waschechte Stralsunder erfüllte sich damit einen Traum. Die „Perle“ hat er 2012 gebraucht gekauft. Wie viel er bezahlt hat und wie alt das Boot ist, lässt er offen. Nur so viel: Neu habe es wohl rund 25 000 Euro gekostet.

„Ich bin vollkasko versichert“

Der Einsatz der Taucher, die Kosten für die Feuerwehr, der Kran für die Bergung – das alles wird dem Eigner in Rechnung gestellt. „Die Kosten dürften den Wert des Boots übersteigen“, sagt Ulf Dopichaj von der Feuerwehr. Beim Anblick der ganzen Technik und der Spezialkräfte ist klar, dass das untertrieben ist. „Ich bin vollkasko versichert“, erklärt der Bootsbesitzer, der als Hausmeister arbeitet. Allein der Schaden an Boot und Motor beläuft sich nach Schätzung der Wasserschutzpolizei auf 6000 Euro.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dann taucht die „Perle“ wieder zur Hälfte auf, das genügt. Die Hebesäcke erfüllen ihren Dienst. Die Feuerwehr zieht das Boot neben die „Gorch Fock“, wo der Kran wartet. Taucher Firzlaff geht erneut ins Wasser, nun sogar ohne Schutz an Händen und Gesicht. Er hilft der Feuerwehr beim Auspumpen. „3000 Liter sind es wohl“, schätzt Zugführer Ulf Dopichaj. „Wenn wir das Boot einfach so heben, würde es zerbrechen.“ Die Sache ist schnell erledigt. Wie ein dicker Fisch hängt das Angelboot am Haken der Kranseile. Szumotalski fährt mit seinem Trailer an die Kaikante.

Die Gedanken kommen erst später

Vor dem Aufsetzen des Bootes auf den Anhänger kommt die Schwachstelle zum Vorschein. Ziemlich genau in der Mitte der Bootsunterseite ist ein Leck. Wasser fließt heraus. Zwar nicht viel auf einmal, dafür aber unablässig. Womöglich lief das Boot langsam voll, nachdem es aufs Wasser gesetzt wurde.

Zur Galerie Der Einsatz dauerte insgesamt etwa vier Stunden. Berufstaucher Jochen Firzlaff wurde nicht zu kalt. Er ging mehrfach ins Wasser, am Ende sogar mit unbedecktem Gesicht und ohne Handschuhe.

Den Einsatzkräften wird bewusst: Dieses kleine Loch hätte viel schlimmere Konsequenzen haben können, wenn Szumotalski gleich am Montag zur ersten Angeltour rausgefahren wäre. Hat er darüber schon nachgedacht? „Nein“, sagt er, während er das verbliebene Wasser aus dem Boot schüttet, „heute habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das kommt alles erst noch.“

Von Kai Lachmann