Mozart pur in Stralsund: Streicher musizieren in der Nikolaikirche

Stralsund

Mozart pur in der Hansestadt. Am Mittwoch, dem 22. September, musizieren die fünf Weltklasse-Streicher des Ensembles „Spunicunifait“ ab 19 Uhr in der Nikolaikirche am Alten Markt. Die selten gehörten Streichquintette von Wolfgang Amadeus Mozart werden in der Akustik der monumentalen gotischen Kirche gewiss zum besonderen Ohrenschmaus.

Karten an der Abendkasse

„Spunicunifait-The Mozart Quintets Project“ – das sind Lorenza Borrani, Violine; Maia Cabeza, Violine; Simone von Rahden, Viola; Max Mandel, Viola sowie Luise Buchberger, Violoncello. Die Virtuosen ihres Faches musizieren die Streichquintette Nr. 3 C-Dur (KV 515) und Nr. 4 in g-Moll (KV 516).

Eintrittskarten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse im Nordeingang der Nikolaikirche.

