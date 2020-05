Nahverkehr in Corona-Krise - Mundschutzpflicht im Bus: So kommt sie bei den Fahrgästen in Vorpommern an

Egal ob in Greifswald oder Stralsund – im Nahverkehr ist derzeit nicht viel los. Arne Lehmann (18) fuhr mit dem Bus zur Schule – und sprach mit den wenigen, aber „gut geschützten“ Fahrgästen.