Stralsund

„O suavissimum verbum - O du süßestes Wort“, so ist das nächste Konzert überschrieben, zu dem für Freitag in die Nikolaikirche in Stralsund eingeladen wird.

Zu Gast ist das „Ensemble Polyharmonique“, dessen Gesangssolisten sich auf die Vokalmusik der Renaissance- und Barockzeit spezialisiert haben. Zu ungewöhnlicher Zeit werden sie am Freitag ab 21 Uhr in St. Nikolai mit Begleitung an der Orgel geistliche Konzerte des 17. Jahrhunderts aus Italien und Deutschland zu Gehör bringen. Der Eintritt zu dem Konzert, für das die aktuellen Corona-Regeln gelten, ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Von OZ