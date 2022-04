Stralsund

Den ersten Interview-Termin musste die Band Camp verschieben: Ein Mitglied hatte Corona. Kein Problem, dann eben später. Absagen, neu planen und dann erneut Absagen – das gehörte fast zwei Pandemie-Jahre lang zum Alltag der Gruppe. „Das war schon nicht so einfach“, blickt Michael Schmidt, Sänger, Multi-Instrumentalist, Gründer und Kopf der 2014 gegründeten Band zurück. „Wir waren gut gebucht und dann fiel alles aus.“ Eine seltsame Situation, denn den Veranstaltern von Parkfesten oder Hochzeiten war ja nicht mal ein Vorwurf zu machen. „Höhere Gewalt“, sagt Schmidt.

Das Coronavirus wütete nicht nur in Krankenhäusern oder Seniorenheimen. Auch den Kulturbereich hat es vorübergehend völlig zum Erliegen gebracht. Im medialen Blickfeld waren große Institutionen wie Theater, Kino, Festivals, Stadtfeste und Shows. Doch die kleinen, aber feinen Konzerte von regionalen Bands betraf es genauso. Camp sind dafür exemplarisch. Selbst Proben waren zeitweise nicht mehr möglich, weil Treffen von vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten nicht erlaubt waren.

Heilpraktikerin spielt Gitarre, Akkordeon, Ukulele und Flöte

Doch solche Einschnitte sind Vergangenheit, hofft Michael Schmidt. Nicht nur seine Gitarre, auch er selbst ist deshalb gut gestimmt. Denn jetzt ist alles anders oder besser gesagt wieder beim Alten: Im Terminkalender sind acht Einträge – sieben öffentliche und ein privater. Der Kulturbereich erholt sich und auch Camp haben zurück in die Spur gefunden. Ein paar weitere Auftritte seien noch möglich, mehr als 15 im Jahr sollten es aber nicht werden. Camp sind Hobbymusiker. Michael Schmidt und sein Bruder Peter am Bass haben das Berufsleben schon hinter sich, Schlagzeuger Axel Nickel ist Forstdienstleister und Sylvia Liebler Heilpraktikerin. Bei Camp singt sie, spielt Gitarre, Ukulele, Flöte und Akkordeon.

Die Band Camp aus Langendorf probt einmal in der Woche im Dörphus Langendorf. Quelle: Kai Lachmann

Einmal in der Woche probt das Quartett im Langendorfer Dörphus. Sie singen „Hello, Mary Lou“, covern Udo Jürgens und versuchen, die anderen Bandmitglieder von ihren mitgebrachten Songideen und Texten zu überzeugen. Das klappt mal, mehr mal weniger gut, berichten die Vier und lachen dabei. Der Spaß steht im Vordergrund. Ein Drittel des Repertoires besteht aus Eigenkompositionen, zwei Drittel aus bekannten Oldies, Schlagern und Seemannsliedern – zum Tanzen und Mitsingen, zum Zuhören und Mitwippen. Etwa 270 Lieder haben Camp in der Pipeline, 100 davon könnten die Musiker aus dem Stehgreif spielen.

Tanz- und Zuhörband steht bis zu vier Stunden auf der Bühne

Bands wie Camp haben keine Crew im Hintergrund, die sich um alles kümmert. Die Musiker tragen und pflegen ihre Instrumente selbst. „Für einen Auftritt gehen je nach Anfahrt mindestens sechs Stunden drauf“, berichtet Michael Schmidt. Das sieht dann so aus: Im Proberaum alles abbauen, einladen, zum Auftrittsort fahren, ausladen, aufbauen, Soundcheck. Erst danach beginnt die eigentliche Arbeit: das Konzert. Und das kann bei einer Tanz- und Zuhörband wie Camp schon mal vier Stunden dauern, je nachdem, wie es der Veranstalter wünscht. Nach einem Auftritt geht die Arbeit weiter: abbauen, einladen, nach Hause fahren und später alles wieder im Proberaum aufbauen. Bis zum nächsten Konzert.

„Manche sehen gar nicht, was für ein Aufwand dahinter steckt“, erzählt Bassist Peter Schmidt. Gerne berichten er und seine Bandkollegen in diesem Zusammenhang von einem Auftritt vor einigen Monaten auf weitestgehend autofreien Insel Hiddensee. Die Musiker mussten ihr Equipment aus dem Wagen holen und auf die Fähre tragen. Auf der Insel angekommen, wurde damit ein Lastkarren beladen und zum Veranstaltungsort gezogen. „Wir mussten zweimal gehen, bis alles da war.“ Auch solche Strapazen im Vorfeld und im Nachgang eines Auftritts sind fürs Publikum unsichtbar.

„Wir wollen die Preise nicht kaputtmachen“

Deshalb betonen Camp, dass Sätze wie „es ist doch nur Musik“ die Realität verkennen. Die Auftritte haben ihren Preis. Der ist zwar nicht besonders hoch, aber für manch einen doch überraschend. Denn es gäbe es immer noch Veranstalter, die meinten, denen da auf der Bühne müsste der Applaus des Publikums doch reichen. „Außerdem wollen wir andere Bands nicht unterbieten und die Preise kaputtmachen“, erzählt Michael Schmidt.

Camp bleiben dem vorpommerschen Raum treu. Musikalischer Frühshoppen in Niepars (1. Mai), offene Gärten in Starkow (12. Juni) und Picknick im Park in Putbus (22. August) stehen unter anderem auf dem Plan. Das ist zwar nicht gerade Rock am Ring oder das Berliner Olympiastadion, trotzdem haben Bands wie Camp ihre Berechtigung und sind eine Bereicherung. Denn wie es ohne sie aussieht, haben wir alle in den vergangenen zwei Jahren erleben müssen: Keine Feste, keine Konzerte, nur kleine private Feiern, Tanzverbot – das Leben war ärmer.

Von Kai Lachmann