Sechs Bands rocken Stralsund

Stralsund

Sechs Bands haben am Samstagabend die Hansestadt zum Rocken gebracht. Auf der vierten Stralsunder Musikmeile standen handgemachte Musik im Vordergrund und Blues, Rockabilly, Pop, Soul, 60s und akustische Gitarrenmusik zur Auswahl. Hunderte Gäste besuchten eine, mehrere oder gleich alle fünf teilnehmende Kneipen und das Ausflugsschiff „ Altefähr“.

An Bord hatten sich „ Jens Huth & Stefan Köpke“ in einer Ecke mit ihrem eher unüblichen Instrumentarium eingerichtet. Denn neben dem Gitarrenspiel und dem Gesang von Köpke tobte sich Kollege Huth am Trommelkasten Cajon, am übergroßen Didgeridoo und an der Ufo-ähnlichen Handpan aus. „Wir spielen eigene Stücke und Lieder von Johnny Cash, Jethro Tull, Pink Floyd und anderen – aber mit unserer Note“, sagte Huth.

Zurückgeschwommen ist noch niemand

Die „ Altefähr“ drehte drei Runden à 45 Minuten auf dem Sund. Neben der Musik konnten sich die Gäste auf einen schönen Blick aufs beleuchtete Stralsund freuen. Kapitän Robér Sauer hat auch schon in den Vorjahren mit Band an Bord abgelegt. „Das kam immer sehr gut an.“ Immerhin sei es ja auch ein kleines Wagnis, denn wenn einem die Musik nicht zusage, könnten 45 Minuten schon mal lang werden. Vorzeitig zurückgeschwommen sei aber noch kein Passagier.

Rainer Behrens und Gudrun Alm, Urlauber aus der Lüneburger Heide, haben die Ausfahrt genossen. Ihr Urteil übers Musikalische fiel mit „interessant“ und „gemischt“ nicht ganz überzeugt aus. „Ich mag ja Pink Floyd, aber das war sehr frei interpretiert und nicht immer leicht zu erkennen“, meinte Rainer Behrens.

Mitwippende Füße und mitnickende Köpfe

Sichtlich besser aufgehoben fühlte sich das Paar später im „Burwitz legendär“ am Alten Markt. Die Stralsunder „ Peter Schmidt & Co.“ (wobei „Co.“ witzigerweise nur ein weiterer Musiker war) sangen souligen Blues-Rock im Ami-Style. Nicht unbedingt zum Tanzen, aber mitwippende Füße und mitnickende Köpfe wurden dennoch gesichtet.

Eine wesentlich energiegeladenere Vorstellung legten die Stralsunder „Herr D & die Angestellten“ im Restaurant „Fischermanns“ hin. „Wir sehen uns eigentlich viel zu selten“, sagte Bandleader und Bassspieler Bossi Diebowski. „Zwei wohnen in Bremen, einer in Potsdam und einer in Stralsund.“ Den Aufwand, vor Proben und Auftritte immer einige Stunden auf der Autobahn zu verbringen, nehmen sie in Kauf – immerhin spielen sie schon seit fünf Jahren in dieser Besetzung. „Poppig bis rockig“ beschreibt „Herr D“ das Repertoire und nennt „Duffy, Faith Hill, Maroon 5“ als Einflussgrößen, die sie auch gerne mal covern.

Zur Galerie Sechs Bands, fünf Kneipen, ein Schiff und hunderte Gäste: Die Musikmeile in der Hansestadt stand im Zeichen von Rock, Blues, Soul und Rockabilly.

Schwofen, schunkeln, schmusen

Anfangs reagierte das Publikum noch etwas verhalten, was wohl auch daran lag, dass viele Musikmeile-Besucher ihre Tour durch die Kneipen woanders begannen als im „Fischermanns“. Doch zu späterer Stunde kam Stimmung auf. Ebenso wie in „Scheels Kellerkneipe“. Dort sorgte das zum Trio angewachsene „Duo L.A.“ aus Rostock, die mit ihren Oldie-Covern – unter anderem gab es mit „Blueberry Hill“ eine Ode an den vor zwei Jahren verstorbenen Fats Domino – das Publikum mitnahmen. Da wurde geschwoft, geschunkelt und geschmust. Dank der Enge des Kellers kam schnell eine intime Konzert-Atmosphäre auf, standen sich Musiker und Zuhörer doch keine zwei Meter entfernt gegenüber.

Vor der Tür hatten sich die beiden Stralsunder Maike (19) und Janne (18) niedergelassen, um zu beratschlagen, wohin es nun gehen sollte. Vom Programm bis dahin waren sie etwas enttäuscht. „Blues und Oldies sind einfach nicht so unsere Sache. Schön wäre, wenn auch Nachwuchsbands auftreten würden“, meinte Janne. Und Maike fügte an: „Mehr stilistische Bandbreite wäre schön.“ Sie schlägt Bands im Stil von „Kraftclub“, die Rock mit Sprechgesang verbindet, vor. „Oder Deutsch-Rap. Dann würden auch mehr junge Leute kommen“, vermutete sie.

„Jackbeat“ mit ordentlich Wumms

Sie hofften auf ausgelassene Stimmung zur Aftershowparty in der „Anker Werkstatt“. Dort traten vorher „Jackbeat“ auf. „ Beatles, Stones, Kinks“, listete Christian „Jack“ Hänsel ein paar Bands auf, deren Stücke die Rostocker stilsicher, mit ordentlich Wumms und viel Spielfreude auf die Bühne brachten.

Diese versprühten auch die „Crazy Boys“ aus Rostock in der „Rockeria“. Dort war von Beginn an viel Bewegung im Publikum. Obwohl der Laden richtig voll und dementsprechend wenig Platz zum Tanzen war, hatten die Rostocker mit viel Schmiss und hohem Coolness-Faktor vom Fleck weg überzeugt.

„Es war immer großartig“

„Wir sind schon oft auf der Musikmeile dabei gewesen“, erzählt Sebastian Braun. „Es war immer großartig.“ Der Stralsunder hatte mit seinen Kumpels Eike Bartels, Lars Knut und dessen Vater „alle Locations“ auf dem Plan. So wurde es noch eine lange, rockige Nacht in Stralsund.

Von Kai Lachmann