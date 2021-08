Stralsund

Die Musikschule der Hansestadt Stralsund lädt am Samstag, 7. August, zu einem Blechbläser-Infotag herzlich ein. Kinder und Jugendliche können Trompete, Horn, Posaune oder Tuba allein oder in Begleitung der Eltern kennenlernen. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr geben die Lehrkräfte gern Tipps beim Ausprobieren aller Blechblasinstrumente. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Schon Kinder ab 7 gefragt

Trompete und Horn sind schon für Kinder im Alter ab 7 Jahren geeignet. Um größere Instrumente wie Posaune oder Tuba zu lernen, sollten die Kinder bereits 9 oder 10 Jahre alt sein. Ein schneller Einstieg in den Unterricht an der Musikschule wäre auf einem Blechblasinstrument möglich. Für Blechbläser kann die Musikschule Einsteigerinstrumente gegen Gebühr zur Verfügung stellen. Junge Blechbläser werden in der Musikschule schnell an das gemeinsame Musizieren herangeführt.

Es wird sichergestellt, dass alle Interessierten am Infotag unbenutzte Instrumente erhalten. Die Kinder und Jugendlichen dürfen ohne Tests in die Musikschule kommen; Eltern und Begleitungen müssen vor Ort ihre personenbezogenen Daten angeben (luca-App oder schriftlich) und ein negatives Testergebnis vorzeigen.

Von Ines Sommer