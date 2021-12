Stralsund

„Wer hat meine Kinder gesehen?“, fragt die Stralsunderin Eva Thomson im sozialen Netzwerk Facebook. Und weiter: „Mein Herz ist gebrochen. Die Zeit ist seit Samstag für mich stehen geblieben.“ Dazu stellt die 49-jährige Bilder von Lisa (15), Tom (12), Finn (10) und Paula (8), die die vier in der Kleidung zeigen, die sie zuletzt trugen. Damit wendet sich nun erstmals die Mutter der Kinder, nach denen die Polizei seit Montag fahndet, an die Öffentlichkeit.

Die Geschwister sind offenbar mit ihrem Vater unterwegs. Ziel der Reise könne Italien sein, eine Kommune der sogenannten Freilerner, vermutet Thomsen. Doch bis Freitagnachmittag hatte die Polizei keinerlei Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der Gesuchten – nicht einmal, mit welchem Fahrzeug sie unterwegs sind. Über die Umstände der Flucht und die drohende Gefahr durch die Krankheit des Vaters, in der sie die Kinder sieht, hat die Mutter mit der OSTSEE-ZEITUNG gesprochen.

Fast Routine beim Entwenden der Kinder

Der 54-jährige Frank S. hat inzwischen fast Routine beim Entwenden der gemeinsamen Kinder, so schildert es Eva Thomsen. Aus den Handys habe er die SIM-Karten entfernt, damit sie nicht geortet werden können. Es sei das dritte Mal, dass sie über viele Tage nicht wisse, wo die Kinder sich aufhalten. Ähnlich schildert es auch der flüchtige Frank S. im Internet.

Dort führt er eine Art digitales Tagebuch, in dem er sich als Justizopfer darstellt und über die Erfahrungen seiner Familie mit Gerichten und dem Jugendamt berichtet. Ausführlich beschreibt er seine beiden Fluchten im vergangenen September bis November und im Sommer dieses Jahres. Beim ersten Mal kam er freiwillig zurück und stellte sich der Polizei. Beim zweiten Mal wurde er in Polen verhaftet.

Vater wollte Kinder als Freilerner unterrichten

Oft schreibt er in der Wir-Form, als teile seine Ex-Partnerin die Ansicht, die Kinder seien ihm zu Unrecht entzogen worden. Währenddessen kämpft sie selbst um die Kinder. Für die beiden Jüngsten habe sie das alleinige Sorgerecht dieser Tage erst erhalten, erzählt Thomsen. Aber da waren sie schon verschwunden.

Die gelernte Verkäuferin schildert: Vor 14 Jahren war sie aus Nordrhein-Westfalen nach Vorpommern gezogen, lebte auf Rügen mit dem Vater der Kinder zusammen. Geheiratet hatten sie nie. Vor drei Jahren hatte der Vater plötzlich entschieden, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen sollen. Er wollte sie als sogenannte Freilerner unterrichten. Die Mutter war dagegen, aber: „Er ist sehr dominant und ich kam nicht dagegen an. Darüber kam es zum Bruch.“

Sie sei ausgezogen, habe auf Hiddensee, wo sie beschäftigt war, eine kleine Unterkunft bezogen. Weil sie arbeitete, der Vater aber nicht und die Kinder den ganzen Tag zu Hause waren, wurde zunächst vereinbart, dass die Kinder bei ihm wohnen – beide aber verantwortlich bleiben. Doch: „Es hat nicht funktioniert“, so Thomsen. „Die Kinder hatten keine Struktur, haben Tag und Nacht am Computer gesessen.“

Kinder wurden in Obhut genommen

Es kam zu Gerichtsverfahren, das Jugendamt habe sich eingeschaltet. „Und zum Schluss kamen die Wohnverhältnisse zum Vorschein. Dann waren die Kinder weg. Sie wurden in Obhut genommen. Daraufhin kam es zur ersten Flucht des Vaters.“ Wusste sie denn nicht, wie ihre Kinder lebten? „Doch, das Haus war eine Baustelle. Aber es wurde immer schlimmer, nachdem ich ausgezogen war.“ Eine Zwickmühle: „Ich hatte auf Hiddensee keinen Wohnraum, wo ich die Kinder hätte aufnehmen können.“

Deshalb habe sie gekündigt und ist im März nach Stralsund gezogen. Seitdem habe sie versucht, die Kinder zurückzubekommen. Das gelang aber erst nach der zweiten Flucht des Vaters. Seit Juli leben die beiden Jüngsten bei ihr. Auch für den großen Sohn sei das angedacht. „Nur bei der Großen ist das noch so eine Frage, weil sie doch eher zum Papa tendiert.“

„Er hat schon seine Ausraster“

Sie könnte es auch gewesen sein, die nun das dritte Verschwinden der Geschwister mit dem Vater vorbereitet hat. Sie dürfe die Einrichtung jederzeit verlassen. Die Mutter glaubt, sie könne dem Bruder einen Auftrag erteilt haben. Der Zwölfjährige war Samstag bei der Mutter. Am Nachmittag habe er vorgeschlagen, mit den jüngeren Geschwistern auf den Spielplatz zu gehen. „Wir hatten eine Zeit abgesprochen, wann sie wieder da sind. Aber sie kamen nicht zurück.“ Nachdem man ihr in der Einrichtung sagte, die Große sei nicht da und auch ihre Sachen verschwunden, war ihr klar, was los ist.

Wovor sie am meisten Angst hat: „Er hat schon seine Ausraster, wenn er unter Druck steht“, sagt Thomsen über ihren Ex-Partner. Außerdem: „Ich habe die Befürchtung, dass er die Kinder nicht gut versorgen kann. Beim letzten Mal hat es ja auch nicht so gut funktioniert, da haben sie in Polen nicht genug zu Essen gehabt, haben sie mir erzählt.“

„Die Kleinen fragen nach mir

Glaubt sie, die Kinder seien in Gefahr? „Dass er ihnen etwas antut, glaube ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob er den Druck aushält. Sie müssen sich ja wegen der Öffentlichkeitsfahndung ständig verstecken. Und er ist Diabetiker und muss sich spritzen und testen. Da habe ich Angst, dass er einen Schock bekommt. Wie reagiert man da als Kind?“ Ob die Große zurückwill, wisse sie nicht. Sie stehe massiv unter dem Einfluss seiner Manipulation und narzisstischen Züge. Sicher sei: „Die Kleinen fragen nach mir, sie wollen nach Hause, es ist Weihnachten.“

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Kinder nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

