Vor knapp fünf Jahren wollte der Stralsunder Firmengründer Oscar Schröder mit seinem Start-Up „Digitack“ vom Sund aus durchstarten. Doch seine 2016 gegründete Firma ging bitter baden. Denn der Erfolg war an die App „MyFoodHero“ gekoppelt – und blieb aus. Bereits Ende 2017 musste die Firma Insolvenz anmelden – weil die Weiterfinanzierung misslang.

Eigentlich sollte das Projekt zur führenden Plattform für lokale Lebensmittelangebote in Echtzeit werden. So sollte Regionalität gefördert und Verschwendung reduziert werden. „Ich wollte das regionale Angebot bündeln und den Bestellprozess vereinfachen, das war die Idee. Doch wir kämpften mit der Finanzierung“, erinnert sich Schröder noch genau.

Im Zuge der Insolvenzanmeldung musste Oscar Schröder seine Mitarbeiter entlassen. Damit hat er damals nicht gerechnet. Quelle: Oscar Schröder

Keine Finanzierung: Endstation Insolvenz

In einem Schreiben an die Bundeskanzlerin bat er um Unterstützung. Angela Merkel antwortete ihm sogar höchstpersönlich und ermöglichte in Absprache mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in MV eine erste Zwischenfinanzierung. Mithilfe eines Darlehens der Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern, kurz BMV, erhielt der Stralsunder 250 000 Euro. Das erhaltene Fremdkapital sollte durch eine Beteiligung des Landes beglichen werden.

Damals sollte laut Schröder ein Fond ins Leben gerufen werden, damit sich das Land aktiv an Unternehmen beteiligen kann. In Berlin war dieser Weg zu diesem Zeitpunkt bereits gang und gäbe, dadurch blühte dort die örtliche Start-up-Szene auf. Die Umsetzung des Fonds war für Ende 2017 angesetzt. „Ich hatte große Bedenken. Was passiert, wenn er bis dahin nicht ins Leben gerufen wird? Die Vertreter des Wirtschaftsministeriums klopften mir auf die Schulter und meinten, ich solle ihnen vertrauen“, erklärt Schröder bitter. Doch das Land half bei der weiteren Finanzierung nicht. Bevor die junge Firma also abheben konnte, ging das Geld aus.

Schröder blieb auf Schulden sitzen

Letztendlich blieb ein geplatzter Traum – und viele Schulden. „Für die Markteinführung erhielt ich kein Kapital mehr. Ich war gezwungen, alle Mitarbeiter zu entlassen und eine frühzeitige Insolvenz anzumelden“, erklärt der 34-Jährige. Vor zwei Jahren wandte er sich erneut an die Kanzlerin. Es solle ein Kompromiss für die Rückzahlung gefunden werden, mit der alle Beteiligten Leben können. Sein Vergleichsvorschlag wurde von der BMV jedoch abgelehnt – Oscar Schröder muss die volle Forderung zurückzahlen.

Digitalisierung gegen Strukturschwachheit

Trotz der Last gibt Schröder nicht auf – und kämpft weiter für seine Idee. Bis zur Gründung der Digitack GmbH hatte er bereits in unterschiedlichen Firmen als Geschäftsführer gearbeitet – bringt jahrelange Erfahrung aus der Branche mit. Zuletzt heuerte er in Stralsund bei dem Coworking-Space Orangery an und vertritt vor Ort in der Hansestadt als Managing-Director Orangery-Chef und Seriengründer Dominik Groenen. „Gerade in der Coronazeit ist uns allen einmal mehr bewusst geworden, wie wichtig Online-Shopping ist“, betont der Unternehmer. Doch nur wenige Anbieter würden den Markt dominieren. Lieferdienste boomen vor allem in Ballungszentren, doch der Stralsunder will seiner Heimat treu bleiben und einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Seine Vision: eine Plattform mit integriertem Transport, die umweltschonend und regional ist.

„Anbieter sollen die Möglichkeit haben, ihre Produkte jederzeit und selbstständig einzustellen. Wir helfen ihnen mit der Verwaltung und Vermarktung“, erklärt Schröder sein nächstes Projekt, denn trotz der schlechten Erfahrung gibt er nicht auf. Er hält daran fest, dass Digitalisierung die Lösung vieler Probleme ist, gerade auch in strukturschwachen Regionen wie Vorpommern-Rügen.

Neue Idee, neues Glück

Seine neue Plattform soll Kunden die Möglichkeit bieten auf einen Blick alle Anbieter aus der Region zu sehen und ihre Produkte entweder vor Ort abzuholen oder durch einen effizienten, ressourcenschonenden Transport liefern zu lassen. Dies hätte laut Schröder gleich mehrere Vorteile: Zum einen ließe sich so das Kaufen lästiger Konsumgüter angenehmer gestalten, zum anderen könne die Selbstversorgung gerade älterer Menschen besser gewährleistet werden.

Für die Umsetzung wartet er derzeit noch auf Partner, die ihn unterstützen. „Man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt“, betont Oscar Schröder und blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft.

Von Barbara Waretzi