Am Wahlstand der NPD in Stralsund hat es am Dienstag eine Auseinandersetzung gegeben. Ein Landtagskandidat der Grünen schildert das Handgemenge in den Sozialen Medien: Er sei von „fünf Nazis zusammengeschlagen“ worden. Die Polizei hat einen unabhängigen Zeugen und schildert den Vorfall anders.