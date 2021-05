Nabu Stralsund: „Unser Ventspilsplatz soll schöner werden“

Stralsund

Der Ventspilsplatz im Stralsunder Stadtteil Knieper West macht derzeit noch einen etwas unscheinbaren Eindruck. Der Naturschutzbund (Nabu) will das ändern. Deshalb gibt es eine Initiative, die Fläche in Absprache mit der Stadtverwaltung lebendiger zu gestalten. Motto: „Unser Ventspilsplatz soll schöner werden.“

Die nachhaltige Gestaltung der 5000 Quadratmeter großen Fläche soll den bestehenden Kinderspielplatz und das Birkenwäldchen integrieren. Die Ideen für die geplanten Schwerpunkte sollen von den Anwohnern eingebracht werden, die dann die neu gewonnene Natur wieder ganz nah genießen können. „Der Nabu Stralsund unterstützt engagierte Bürger, die die grünen Rasenflächen in der Hansestadt aufwerten möchten“, teilt Finn Viehberg, Vorsitzender des Nabu Stralsund, mit.

Ideen in Eigenverantwortung umsetzen

So laden die Mitstreiter des Naturschutzbundes seit März dieses Jahres Anwohner aus dem Stadtteil zu Versammlungen am Platz ein. Dazu werden praktische Ideen gesucht, die in Eigenverantwortung umgesetzt werden können. Nun findet wieder so ein Treffen statt: Wer am Dienstag von 14 bis 16 Uhr oder bei einem späteren Treffen dabei sein möchte, wird gebeten, sich per E-Mail zu melden: kontakt@nabu-stralsund.de.

Dabei kann auch mit den Verantwortlichen der Stadt über Ideen diskutiert werden. Die Gespräche mit den städtischen Ämtern für stadtwirtschaftliche Dienste und für Schule und Sport seien bisher sehr konstruktiv verlaufen und es werde tatkräftige Hilfe angeboten, schätzt Viehberg ein. Der Platz eigne sich hervorragend, um als praktisches Fallbeispiel für die Vision 2035 „Stralsund im Klimawandel“ zu wirken. Mehr Infos dazu finden sich auf der Internetseite www.klimaschutz.stralsund.de/klimaanpassung.

Von Kai Lachmann