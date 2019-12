Stralsund

„Ach, ihr seid immer für eine Überraschung gut“, sagt Marion Bindemann und dann kullern doch ein paar Tränen der Rührung bei ihr. Nach 40 Jahren bei der Post zieht sie sich zurück. „Alles hat seine Zeit“, erklärt die 56-Jährige, die zuletzt seit 1997 die Leiterin der Zustellstützpunktleitung war. Damit hat sie diesen Posten bundesweit am längsten bekleidet.

Doch ohne eine zünftige Überraschungsverabschiedung wollten ihre engsten Kollegen sie nicht gehen lassen. Dabei wurde auch noch mal die eine oder andere Anekdote herausgekramt, etwa, dass die gebürtige Strausbergerin früher ein fleißiger Pionier war, und dass es sie nach ihrer Berufsausbildung mit Abitur im Jahr 1982 der Liebe wegen nach Stralsund gezogen hatte. Nun wird sie die Stadt jedoch verlassen. „Ich ziehe einen richtigen Strich“, sagt Marion Bindemann. „Aber ich freue mich auf einen Neuanfang in Ruhe auf dem Dorf. Dazu zählt auch, dass ich nun mehr Zeit für meine Enkelin habe.“

Doch die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, sei ihr nicht leicht gefallen. Schließlich hat sie in den vergangenen 40 Jahren nicht nur einiges erlebt, sondern vor allem auch viel aufgebaut. So war sie zuletzt die Chefin von etwa 360 Mitarbeitern. „Und das mit Leib und Seele“, sagt ihre Kollegin Birgit Hoffmann und umschreibt es bildlich: „Sie war stets die Glucke für all ihre Küken.“

Firmenintern gab es immer wieder neue Herausforderungen zu stemmen, etwa Neuorganisationen und Umstrukturierungen oder auch die Verbunderweiterungen und der Umzug des Zustellstützpunkts vom Frankendamm in die Lindenstraße.

Ein kleines bisschen wird sie der Hansestadt aber trotzdem verbunden bleiben. Denn ihr ehrenamtliches Engagement als Schöffin am Sozialgericht möchte sie auf keinen Fall aufgeben. „Auch dafür habe ich nun mehr Zeit“, sagt Marion Bindemann energisch. Ihren Nachfolger hat sie in den vergangenen Monaten bereits eingearbeitet, ab dem 1. Januar 2020 wird Tim Horchmer die Leitung der Zustellstützpunktleitung übernehmen.

Von Miriam Weber