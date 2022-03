Nach Aus von Stralsunder Otto-Shop: 60-Jährige startet noch mal durch 

Stralsund

Ein Zettel kann vieles verändern, manchmal alles. Als die Stralsunderin Christine Schnur ihre Kündigung schwarz auf weiß in den Händen hielt, brach für sie eine Welt zusammen. Ihr geliebter Otto-Shop im Stadtteil Knieper West musste dichtgemacht werden. Trotz schmerzhaften Abschieds ließ sich nicht unterkriegen.

Sie verkaufte weiter Kleidung, zunächst von zu Hause aus. Dann – im Alter von 60 Jahren – noch mal ein großer Schritt nach vorne und zurück gleichzeitig: Auf eigene Faust eröffnete sie nun einen neuen Laden – in den alten Räumen des Otto-Shops: „Schnürchens Modelounge“.

Ihre „Modelounge“ soll dabei eine persönliche Alternative zum Onlineshopping darstellen. Die Räume im Heinrich-Heine-Ring sind dazu liebevoll gestaltet: Rosa Wände mit einem großen Tisch in der Mitte, auf dem eine Schale Raffaellos und andere Süßigkeiten stehen. „Ich möchte, dass sich meine Kunden wohlfühlen“, betont Schnur. Für jeden nimmt sich die 60-Jährige Zeit, um in Ruhe ihre Produkte, Maßhemden, Shapeware (figurformende Unterwäsche) und dänische Mode vorzustellen.

Eine harte Niederlage

Christine Schnur hat eigentlich eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau absolviert. Für Mode habe sie sich aber schon immer interessiert. Ihre Karriere als Modeverkäuferin begann sie mit einem Quelleshop in der Heilgeiststraße. „Mein Mann hatte eine neue Stelle in Thüringen angenommen, deshalb mussten wir umziehen“, erzählt Schnur, warum sie den Laden in der Innenstadt aufgab. Ihre Heimat in Stralsund habe ihr dann doch gefehlt, so dass das Ehepaar nach einigen Jahren wieder zurück kam. „Ich habe gesehen, dass Otto einen neuen Verkaufspartner sucht“, berichtet Schnur, weshalb sie ihr Glück erneut mit einem Versandhändler versuchte.

16 Jahre lang betrieb sie den Otto-Shop in Knieper West, bis 2020 die Kündigung ins Haus flatterte. Otto wolle sich stärker auf den Onlinehandel konzentrieren und deshalb alle Shops schließen. „Nach der Kündigung bin ich ein tiefes Loch gefallen“, weiß sie noch. „Ich wusste überhaupt nicht, wie es weitergehen soll.“ Die Entscheidung, in Eigenregie etwas Neues zu beginnen, gelang ihr nur durch den großen Zuspruch von Familie, Freunden und letztlich den treuen Kunden. „Alle haben mich ermutigt, nicht aufzugeben. Das hat mir wirklich geholfen“, erzählt zweifache Mutter.

Kein endgültiger Abschied von Otto

In Frührente zu gehen oder vom Verdienst ihres Mannes zu leben, waren keine Optionen. Deshalb suchte sie sich ein neues Standbein: Direktvertrieb. „In meinem Otto-Shop habe ich auch schon Produkte von diversen Firmen angeboten“, erklärt sie. Zunächst verkaufte Schnur ihre Produkte von zu Hause aus. Die Partner schickten ihr die Ware zu, so dass sie die Kleidung den Kunden vorstellen kann. Diese können dann direkt über Christine Schnur bestellen.

Das sei allerdings „eher suboptimal“ gewesen, gesteht die Stralsunderin. Die Kleiderständer waren ständig im Weg und „es ist schon etwas komisch, wenn fremde Menschen in den eigenen vier Wänden ein und aus gehen.“ Immer mehr vermisste sie ihren Laden in Knieper West. „Der kleine Kiez ist mir sehr ans Herz gewachsen, ich wollte zurück.“ Kurzum entschloss sie sich, die bereits eingereichte Kündigung der Geschäftsräume im Heinrich-Heine-Ring zurückzuziehen. Kunden können nun Christine Schnur per Whatsapp unter 0176 / 23 47 50 95 erreichen und einen persönlichen Termin vereinbaren oder „während der Öffnungszeiten spontan kommen“.

Ganz von Otto habe sie sich jedoch nicht verabschiedet. Ratenkäufe seien zwar nun nicht mehr möglich, aber „ich nehme nach wie vor Bestellungen entgegen“. Das würden ihre Kunden auch sehr schätzen, schließlich kaufen diese schon jahrelang bei der ihr ein. Und tun es nun auch weiterhin.

Von Barbara Waretzi