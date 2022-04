Nach Ausflug durch Stralsund: Robbe wieder in der Ostsee

Stralsund

„Robbie“ ist wieder frei! Die am 9. April in Stralsund aufgefundene junge Kegelrobbe hat sich von ihrem kräftezehrenden Ausflug auf einer vielbefahrenen Straße gut erholt. Schon am Karfreitag konnte sie von einer Tierärztin wieder in die Natur entlassen werden. Mit Unterstützung des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund wurde das Kegelrobbenweibchen am 15. April an einen abgelegenen Rügener Strand gebracht, den es kurz darauf in Richtung Ostsee verließ.

Die etwa sechs Wochen alte Kegelrobbe mit auffälliger Fellzeichnung befand sich mehrere Tage in Obhut der Stralsunder Tierärztin. Ihr Ausflug durch die Hansestadt hatte für viel Aufsehen gesorgt – und für einen ungewöhnlichen Tierrettungseinsatz durch die Stralsunder Polizei. Sie robbte bis in die Nähe der alten Flugzeugwerft.

Polizei rettete Robbe in Stralsund

Eine kleine Robben robbte Anfang April durch Stralsund. Quelle: Polizei Stralsund

Dort hatten die Beamten sie gerettet gemeinsam mit dem Veterinäramt gerettet und auch ein erstes Foto von dem Jungtier erstellt – und mit der Presse geteilt. In der Beschriftung stand der Name „Robbie“. Ohne Hilfe hätte das Tier nicht mehr zurück ins Wasser gefunden.

Von der Ärztin wurde „Robbie“ nun in Isolation wieder aufgepäppelt. Die mit dem zuständigen Veterinäramt abgestimmte Vorgehensweise war eine absolute Ausnahme und der Notlage sowie dem leicht geschwächten Gesundheitszustand des Tieres geschuldet.

Viele Robbensichtung am Osterwochenende

Auch über das Osterwochenende kam es zu zahlreichen Sichtungen von jungen Kegelrobben an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, unter anderem in Boltenhagen, Prerow, Zingst, Dranske, Sellin, Klein Zicker und Heringsdorf. Um die Jungtiere ungestört rasten zu lassen, richtete befugtes Personal temporäre Ruhezonen durch Absperren der jeweiligen Strandbereiche für sie ein. „Sie erholen sich an unseren Stränden. Für sie ist es am besten, wenn die Spaziergänger Abstand halten“, hatte Robbenexpertin Linda Westphal nach der Rettung von „Robbie“ gesagt.

Das Kegelrobbenjungtier verließ nach kurzer Zeit den Strandabschnitt in Richtung Ostsee. Quelle: Dr. Timo Moritz/Deutsches Meeresmuseum

Tiere nur mit Abstand betrachten

Zwar sehen die Tiere äußerst niedlich aus, dennoch sollten Privatpersonen notwendige Hilfe Polizei oder Tierexperten überlassen. Denn ­Kegelrobben sind die größten in Deutschland lebenden Raubtiere. 2,20 Meter lange Exemplare, die 250 Kilo auf die Waage bringen, sind keine Seltenheit. Die Robben sind nicht nur groß und schwer, sondern mit ihren Zähnen und starkem Kiefer auch wehrhaft. Aufgrund der Keime droht nach einem Robbenbiss auch leicht eine Infektion der Wunde. Deshalb sollte man die Tiere lieber aus respektvollem Abstand von mehr als 100 Metern betrachten – erst recht, wenn sie verletzt sind.

