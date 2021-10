Nach Bauarbeiten: Rügenbrücke ab sofort wieder durchgängig befahrbar

Stralsund

Die Rügenbrücke ist seit Mittwochabend wieder durchgängig befahrbar. Trotz mäßigen Wetterbedingungen und einer Betriebspause aufgrund eines Verkehrsunfalls zu Beginn der Arbeiten können die Restarbeiten ohne Vollsperrung ausgeführt werden. Ursprünglich war die Sperrung bis Freitag geplant.

Nur noch Restarbeiten erforderlich

Für die bevorstehenden Restarbeiten am Donnerstag wird für die Dauer von circa zwei Stunden nur noch eine Fahrspur der Rügenbrücke benötigt. Nach Beendigung dieser Arbeiten heißt es auf allen Spuren wieder: Freie Fahrt.

Damit ist die Technik an acht der 17 Verkehrszeichenbrücken auf dem neuesten Stand. Die Technik an den verbleibenden Brücken wird in den Jahren 2022 und 2023 ausgetauscht.

Seit dem 11. Oktober haben Spezialisten an den Verkehrszeichenbrücken die Anzeigen und Verkabelungen erneuert. Dazu hat das Straßenbauamt Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf der Bundesstraße 96 zwischen der Rügenbrücke und Bergen durchgeführt. Durch die Bündelung der Arbeiten auf der Brücke und auf der Strecke wurden die Verkehrseinschränkungen zeitlich auf ein Mindestmaß reduziert, teilte das Straßenbauamt mit und bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.

Von iso