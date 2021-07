Stralsund

Deutschlands größte Ostsee-Insel Rügen ist nach einem größeren Blitzschaden vorerst wieder komplett per Auto über die Rügenbrücke erreichbar. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr am Dienstag in Rostock erklärte, funktioniert die Verkehrsbeeinflussungsanlage nach zweitägiger Reparatur wieder.

Einige Restarbeiten sollen aber noch im Oktober erfolgen, wenn ohnehin eine große Wartung für die Verkehrsregelungstechnik auf der Rügenbrücke umgesetzt werden muss. „Wir haben diese Arbeiten extra außerhalb der Hauptsaison gelegt“, sagte der Sprecher. Der Gewitter-Schaden war am Freitag festgestellt worden.

Kosten für Reparatur noch nicht absehbar

Eine solche Schadens-Situation wegen eines Blitzes hatte es bisher an der Brücke noch nicht gegeben, erklärte der Landesamtssprecher. Inwieweit dem Land dadurch Kosten entstehen, werde noch geprüft. Die 2,8 Kilometer lange Schrägseilbrücke mit ihrem auffälligen Pylon ist 14 Jahre alt und gilt als Wahrzeichen. Sie ist im Normalfall einspurig in beide Richtungen befahrbar. Daneben verläuft der Rügendamm, der als Ersatzfahrbahn genutzt werden kann.

Der Rügendamm wird aber an einer Klappbrücke wegen des Schiffsverkehrs mitunter gesperrt. Die Verkehrsbeeinflussungsanlage gibt - je nach Ansturm - eine zweite Spur in die jeweils bei An- oder Abreise am meisten gebrauchte Richtung frei.

