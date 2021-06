​Nach Bombenalarm vor Merkel-Büro: Was der verdächtige Stralsunder vor hatte

Stralsund

Nach dem Bombenalarm wegen eines verdächtigen Päckchens vor dem Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Stralsund ist der mutmaßliche Verursacher wieder auf freiem Fuß. Eine Böswilligkeit der Tat habe nicht festgestellt werden können, sagte am Freitag eine Sprecherin der Polizei. Der 43-Jährige Stralsunder habe bei seiner Vernehmung am Donnerstag angegeben, dass er das unter anderem mit Tassen und Untertassen gefüllte Päckchen als Geschenk gedacht habe. Daraufhin sei er aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Der 43-Jährige Stralsunder wollte die Kanzlerin offenbar also lediglich beschenken.

Unbekanntes Päckchen am Briefkasten

Laut Polizei hatte der Mann am Donnerstagnachmittag das Päckchen am Briefkasten des Wahlkreisbüros in der Stralsunder Innenstadt befestigt. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage kamen der Munitionsbergungsdienst und der Gefahrgutzug der Feuerwehr zum Einsatz. Der Platz vor dem Büro- und Wohngebäude war abgesperrt worden, etliche Anwohner verließen vorsorglich die umliegenden Häuser. Andere beobachteten das Geschehen vom Fenster aus.

Zeugen führten zum Verdächtigen

Nach ausführlichen Personenbeschreibungen durch Zeugen hatte die Polizei rasch den 43-Jährigen als mutmaßlichen Absender des Pakets ermittelt. Ein beigefügter Brief mit weißem Pulver habe sich als ungefährlich herausgestellt. Doch sei die genauere Analyse des Stoffes noch nicht abgeschlossen, sagte die Polizeisprecherin. Am Vortag hatte die Binzer Feuerwehr vor Ort mit ihren Messgeräten über einen Vortest aber Entwarnung geben können. Dabei untersuchten sie den unklaren Stoff auf Chemikalien. Die genaue Analyse muss jedoch in einem Labor durchgeführt werden.

Kanzlerin wird in Stralsund immer wieder beschenkt

Geschenke für die Kanzlerin sind vor dem Merkel-Büro laut einem Hausbewohner nicht ungewöhnlich. So berichtete Enrico Harder der OZ, dass immer wieder ähnliche Päckchen in den zurückliegenden Tagen am Hauseingang zu sehen waren. Zu Polizeieinsätzen habe dies zuvor jedoch nicht geführt.

Merkel-Büro triggert politische Aktivisten

Doch vor dem Merkel-Büro gibt es nicht nur Geschenke. Das zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Zuletzt führten lediglich einige Montagsdemos am Büro vorbei. Dabei kam es unter anderem zu „Merkel muss Weg“-Sprechchören. Ein Hinweisschild am Haus Ossenreyerstraße 29 triggert besonders politisch Motivierte, hier eine Botschaft zu hinterlassen. Diese kann durchaus sehr makaber ausfallen. Zuletzt inszenierten Unbekannte im Mai 2020 auf dem Platz vor dem Merkel-Büro ein Grab.

Grabstein mit Rosen und Grabkerzen

Eine Beamtin des Stralsunder Polizeihauptreviers hatte das Grab am Morgen nach ihrer Nachtschicht auf dem Nachhauseweg entdeckt und eine Sachbeschädigung am zugehörigen Hinweisschild festgestellt. Auf der Nachbildung eines Grabsteins standen damals folgende Worte: „Pressefreiheit, Meinungsfreiheit Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Demokratie 1990-2020“. Weiterhin wurde ein Mundschutz an das Grab-Imitat geheftet. Zum Zeitpunkt der Feststellung lagen vor dem Grab Rosen, auch eine Grabkerze stand dort. Das Schild vom Wahlkreisbüro hatte zudem Kratzer. Schaden: 50 Euro.

Schweinekopf wurde vor Büro platziert

Doch es geht auch ekelhafter: Im Mai 2016 wurde ein halber Schweinekopf mit beleidigender Aufschrift aufgefunden. Damals hetzten Unbekannte gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der Fall nicht aufgeklärt werden. Pikant: Der Tierkopf entstammte einer „illegalen Hausschlachtung“.

Büro war auch Ziel von Atomkraftgegnern

Vor mehr als zehn Jahren, im Dezember 2010, protestierten hier noch Atomkraftgegner. Sie rollten Atommüll-Fass-Attrappen vor das Haus. Damals rief das Anti-Atom-Bündnis Nord-Ost dazu auf, sich an Aktionen gegen einen Castortransport in das Zwischenlager in Lubmin bei Greifswald zu beteiligen.

Von Kay Steinke