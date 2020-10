Die Kita „Zwergenhaus“ erhält einen neuen und neu bepackten Bücherwagen. Bei einem Brand im November 2019 sind viele Spielsachen in der Kita verbrannt. Möglich wird das durch die Unterstützung des Lions Club Stralsund.

Nach Brand: Lions Club spendet frischen Lesestoff für „Zwerge“ in Stralsund

