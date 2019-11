Feuer in der Gentzkowstraße - Nach Brand in Stralsunder Kita: 156 Kinder kommen nicht mehr in ihr „Zwergenhaus“

Das Feuer in der Nacht zum Dienstag soll nach Schweißarbeiten in der Stralsunder Kita ausgebrochen sein. Schaden wird nun schon auf 200 000 Euro geschätzt. Das Kitagebäude ist vorerst gesperrt. Die Kinder müssen woanders betreut werden.