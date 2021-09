Nach Corona-Ausbruch beim Parkfest in Niepars: Mittlerweile 13 Infizierte

Niepars

Die Gemeindevertretung wollte es in Corona-Zeiten besonders gut machen und beauftragte für die Organisation des Parkfestes, das nach langer Corona-Pause am 4. September endlich wieder in Niepars stattfinden sollte, eine Agentur.

Doch trotz umfangreicher Hygienemaßnahmen des Veranstalters East Events aus Greifswald wurde nach der Fete mit Disko und Bierwagen Mitte letzter Woche klar: Auf dem Fest steckten sich mehrere Gäste mit Covid-19 an. Bei den Infizierten handelt sich um elf Ungeimpfte und zwei, die bereits geimpft wurden. Weitere Ansteckungen sind nicht ausgeschlossen.

„Das waren Leute, die sich kannten“

„Wir müssen gucken, wie sich das weiter entwickelt. Aber bei den bisherigen Positiv-Fällen lässt sich schon ein Cluster erkennen. Das waren Leute, die sich kannten“, sagt Dr. Susanne Reuther auf OZ-Anfrage. Die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen betont, dass das Amt mit den Infizierten in Verbindung steht, um die Kontaktpersonen zu ermitteln.

„Die werden dann auch von uns betreut. Wir müssen ja aufpassen, dass wir die Familien im Auge behalten. Wichtig ist aber auch, dass sich Besucher, die dort waren, testen lassen.“ Von einem diffusen Geschehen, das man schwerer unter Kontrolle kriegen könnte, geht der Landkreis im Moment nicht aus.

Hygienekonzept wurde umgesetzt

„Wir sahen uns als Gemeinde und Kulturausschuss überfordert, so ein Fest nach Corona-Bedingungen auf die Beine zu stellen. Deshalb haben wir einen Eventmanager eingekauft. Und der legte ein 1a-Hygienekonzept vor. Wir fühlten uns gut aufgestellt. So wurde das gesamte Partygelände im Park für die Abendveranstaltung eingezäunt. Es gab nur einen Zugang wie so eine Art Schleuse, und dort wurde kontrolliert. Alle mussten sich mit Luca-App oder per Zettel einchecken“, erklärt Bärbel Schilling, dass die Abgeordneten wirklich ein gutes Gefühl hatten...

Schlangen vor dem Einlass

Die Nieparser Bürgermeisterin war selbst dabei und hatte die strengen Kontrollen beobachtet. „Für 1000 Leute war das Ganze angemeldet. Das Sicherheitspersonal ließ auch nicht mehr rein. Ging jemand, kam dafür ein anderer rein. Selbst als sich lange Schlangen bildeten, weil viele Leute aus den umliegenden Gemeinden und Städten wohl auch mal wieder tanzen wollten, ließ das Personal da nicht locker.“ Mehr hätte man nicht tun können, alles lief streng nach Konzept, schätzt die Bürgermeisterin ein. Sie hatte das Gelände gegen 23 Uhr verlassen. „Und da wollten immer noch viele junge Leute rein.“

Da eine Testpflicht für Veranstaltungen dieser Größenordnung zurzeit nicht besteht, kann man natürlich nicht ausschließen, dass sich ein Corona-Infizierter unter den Besuchern befindet. „100 Prozent Sicherheit gibt es nicht. Passieren kann immer etwas, wir müssen lernen, damit zu leben“, so Bärbel Schilling, die sich natürlich auch schon getestet hat.

Erster Positiv-Fall letzten Mittwoch

Denn am letzten Mittwoch zeigten sich bei einer Nieparserin erste Symptome, nach Selbsttest und PSR-Test stand fest: Sie ist positiv. „Bei allen, die sich per Luca eingetragen hatten, zeigte es eine Corona-Warnung an. Jeder ist dann quasi selbst verantwortlich dafür, sich testen zu lassen und notfalls in Quarantäne zu gehen“, findet Bärbel Schilling. Nach ihren Auskünften vom Gesundheitsamt seien es nur wenige Leute gewesen, die sich auf Listen eingeschrieben hatten, die meisten nutzten die App.

Gesundheitsamt bittet Gäste, sich zu testen

Um dennoch alle zu erreichen, bittet das Gesundheitsamt des Kreises alle Besucher dieser Veranstaltung, sich selbst zu isolieren und möglichst schnell eine Diagnose von einem Hausarzt einzuholen und sich beim Gesundheitsamt zu melden, wenn sich die klassischen Symptome zeigen. Dazu zählen Husten, Schnupfen, Geschmacks- und Geruchsstörungen, Atemnot und Fieber.

Wie die Bürgermeisterin berichtet, hätten sich einige schon in der Amtsverwaltung oder beim Hausarzt testen lassen, um Sicherheit zu haben.

Bleibt zu hoffen, dass sich am Nachmittag beim Kinderfest rund um den Jugendklub, organisiert vom Projekt „Demokratie leben“, nicht auch noch Kinder angesteckt haben. Oder Sportler, denn zur gleichen Zeit lief auf dem Sportplatz nebenan das Fußball-Punktspiel der Kreisoberliga Niepars gegen Sagard.

Von Ines Sommer