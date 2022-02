Rostock

Der vierjährige Benno hatte sich im Oktober vergangenen Jahres mit dem Coronavirus infiziert. Wie so viele Kinder zeigte er aber kaum Erkrankungssymptome. Ein leichter Schnupfen, Fieber. Eine normale Erkältung. „Ansonsten war unser Kleiner schnell wieder quietschfidel“, erinnert sich sein Papa Andreas Garling (40).

Da ahnten der Landwirt und seine Frau Ina Raasch (35) in Bartelshagen I bei Marlow (Vorpommern-Rügen) noch nicht, dass ihnen einige Wochen später viele schlaflose Nächte bevorstehen sollten. Denn ihr kleiner Sohn erkrankte infolge der Sars-Cov-2-Infektion schwer.

Hohes Fieber hielt über Tage an

Es begann mit anhaltend hohem Fieber. Bis zu 41 Grad Celsius zeigte das Fieberthermometer. Der kleine Mann fühlte sich schlapp und hatte eine Bindehautentzündung. An einem Sonntag dann fuhren die Eltern mit ihrem erschöpften Kind in eine Notaufnahme in Rostock.

Dr. Ute Lenschow, Chefärztin der Kinderklinik des Helios-Hanseklinikums Stralsund Quelle: Helios

Benno wurde untersucht. Doch die Ursache blieb unklar. „Wir waren in größter Sorge, fühlten uns total hilflos, fast ohnmächtig“, sagt der Vater. Erneute Vorstellung beim Kinderarzt. Wenig später bildeten sich rote Flecken vor allem auf den Armen und Beinen. Hinzu kamen die typisch glänzenden Lippen. Einweisung ins Krankenhaus. Die Prognose, die in der Kinderklinik des Helios-Hanseklinikums Stralsund gestellt wurde, klang nicht „so rosig“, wie sich die Eltern erinnern. Denn ihr Söhnchen litt an PIMS (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome).

„Es handelt sich um eine relativ seltene, aber gefährliche Entzündungsreaktion in verschiedenen Organen des kindlichen Körpers. Diese zeigt sich etwa zwei bis sechs Wochen nach einer Infektion“, verdeutlicht die Chefärztin der Stralsunder Kinderklinik, Dr. Ute Lenschow.

Behandlung mit Antikörpern

„Wir stellten erhöhte entzündungs- und herzspezifische Laborwerte fest. Der Ultraschall des Herzens zeigte eine eingeschränkte Pumpfunktion der linken Herzkammer, eine Klappenundichtigkeit und ein auffälliges linkes Herzkranzgefäß“, so die Medizinerin.

Die erfahrene Fachärztin ist seit mehr als 30 Jahren auch als Kinderkardiologin tätig. Sie behandelte den Kleinen unter anderem mit hochdosierten Immunglobulinen, also Antikörpern.

Der schwer erkrankte Benno Raasch (4) lag elf Tage lang in der Kinderklinik des Helios-Hanseklinikums Stralsund. Quelle: privat

„Es war für uns alle eine schwere Zeit. Auf der Wachstation hatte man unseren Kleinen an viele Geräte angeschlossen“, erinnert sich die Mama. Sie war im gleichen Zimmer untergebracht. „Helfen konnte ich ihm aber nicht wirklich. Schrecklich.“

Die auftretenden Probleme seien mit dem sogenannten Kawasaki-Syndrom vergleichbar, erläutert Dr. Ute Lenschow. Auch bei dieser Erkrankung kann es als Komplikation zu einer Beteiligung der Herzkranzgefäße kommen. „Es ist die gleiche Behandlung wie bei unserem Patienten erforderlich. Zum Glück fällt die Zahl dieser gefährlichen Probleme gering aus“, so die Chefärztin.

Am Strelasund ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bislang nur noch ein weiterer PIMS-Patient behandelt worden. Zum Vergleich: Allein in Stralsund betreuen die Ärzte und Schwestern jährlich rund 1000 Kinder im Alter bis zu 19 Jahren stationär.

Dunkelziffer könnte bei etwa 1000 Fällen liegen

Eine Entwicklung, die sich auch bundesweit zeigt. Im Register der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DPGI) sind aktuell 661 Fälle seit Ausbruch der Corona-Pandemie vermerkt worden. 192 Zentren in Deutschland melden entsprechende Fälle, nachdem die Erkrankten die Klinik verlassen haben.

„Aus MV liegen derzeit vier Meldungen vor“, sagt Dr. Jakob Armann. Der Oberarzt an der Uni-Kinderklinik im sächsischen Dresden betreut das Register. Die Dunkelziffer schätzt der Fachmann auf bundesweit insgesamt etwa 1000 Fälle.

Dr. Armann betont: „Todesfälle sind bisher nicht berichtet worden.“ Gleichwohl mussten etwas mehr als die Hälfte der erkrankten Kinder- und Jugendlichen intensivmedizinisch behandelt werden. Eine maßgebliche Rolle spielen hier Vorerkrankungen bei den Betreffenden.

Nach schweren Wochen wieder eine glückliche Familie: Papa Andreas Garling (40, v. l.), Bruno (6), Benno (4) und Mama Ina Raasch (35) daheim in Bartelshagen I bei Marlow. Quelle: Martin Börner

PIMS werde die Kinderkrankenhäuser aber nicht an die Belastungsgrenze führen, sagt der Infektions- und Intensivmediziner. Schließlich habe es vor der Corona-Pandemie bundesweit jährlich auch zwischen 400 bis 500 Kawaski-Fälle gegeben. Wie die Nachwirkungen der aktuellen Omikron-Welle ausfallen, könne man indes noch nicht beurteilen. Fakt sei jedoch, dass sich „zum Beispiel die Delta-Variante als weniger PIMS-auslösend erwiesen hat als die Alpha-Variante“.

Therapie schlug auch bei Benno umgehend an

Die von der Stralsunder Chefärztin gewählten Therapien zeigten sowohl bei Benno als auch bei dem an PIMS leidenden Jugendlichen umgehend Wirkung. Bereits nach wenigen Tagen sank bei beiden das Fieber. Auch die Herzkranzgefäße nahmen nach einigen Tagen wieder normale Dimensionen an.

Nach elf Tagen schließlich konnte Ina Raasch mit ihrem Steppke wieder nach Hause. „Das war am Geburtstag meines Mannes und sein schönstes Geschenk“, sagt die Arzthelferin.

Um eventuelle Herzschäden zu vermeiden, sollte der Junge am Anfang etwas weniger toben. Anfänglich fehlte ihm dafür auch noch etwas Elan. Nach dem Weihnachtsfest aber war er wieder fit und konnte mit seinem Bruder Bruno (6) ausgelassen toben – sehr zur Freude seiner Eltern.

Von Volker Penne