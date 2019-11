Stralsund

Großes Aufatmen in der Stralsunder Kita „ Zwergenhaus“ nach dem verheerenden Dachstuhlbrand vom vergangenen Dienstag, der eine Sperrung der Kita nach sich zog. Die unterbrochene Betreuung ist ab dem kommenden Montag, dem 25. November, für alle 156 Kinder wieder möglich und gesichert.

Zwei der insgesamt drei Gebäudeteile können wiedereröffnet werden. Die Kindereinrichtung wurde durch den amtlich bestellten und von der Versicherung beauftragten Sachverständigen, der nach der Brandschadensanierung durch eine Fachfirma die Begutachtung vornahm, freigegeben.

„Wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, in nur wenigen Tagen zwei Gebäudeteile zu sanieren. Herzlichen Dank allen Beteiligten“, erklärte Awo-Geschäftsführerin Dr. Catrin Dohse. „Ohne das große Engagement der Fachfirma für Brandschadensanierung und vieler regionaler Handwerker, darunter Dachdecker, Elektriker, Heizungsfachleute, sowie von Sachverständigen, Mitarbeitern der Ämter, der Arbeiterwohlfahrt und helfenden Erziehern und Stralsunder Bürgern, wäre die Wiedereröffnung nach so kurzer Zeit nicht möglich gewesen“, sagt die Awo-Chefin. Alle hätten schnell reagiert, andere Aufgaben zurückgestellt, um den schnellen Kita-Betrieb wieder herzustellen.

Über die Unterbringung der Kinder in den zwei Kita-Bereichen vom „ Zwergenhaus“ und in der benachbarten Einrichtung „Spielkiste“ werden die Eltern in persönlichen Gesprächen informiert, betont Catrin Dohse und erklärt, dass die Eltern seit dem Schimmel-Vorfall regelmäßig schriftlich über die Messungen der Schadstoffwerte informiert wurden und werden.

Bei dem Brand in der Nacht zum Dienstag ist ein geschätzter Schaden von 200 000 Euro entstanden. Die Polizei hatte nach der Untersuchung des Brandursachenermittlers mitgeteilt, dass man davon ausgehen, dass der Schwelbrand nach Schweißarbeiten entstanden ist. „Wir ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung“, sagte Polizeisprecherin Stefanie Peters.

Von Ines Sommer