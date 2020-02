Nach Drogenkonsum in Stralsund aus dem Verkehr gezogen

Stralsund

Die Polizei hat am Montag in Stralsund einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der nach Drogenkonsum mit einem E-Scooter in der Hansestadt unterwegs war. Obendrein wurde ein Messer beschlagnahmt. Jetzt muss er sich in gleich zwei Verfahren verantworten.

Drogensünder gesteht

Der 34-Jährigen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen befuhr am Montag mit einem E-Roller den Heinrich-Heine-Ring in Stralsund. Gegen 13.55 Uhr stoppten ihn Polizeibeamte. Das Verhalten des 34-Jährigen bei der Kontrolle ließ die Beamten vermuten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Den Verdacht bestätigte der Scooter-Fahrer selbst. Er gab an, dass er vor kurzem Amphetamine konsumiert hatte. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen eine Blutprobe, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 34-Jährigen wurde eingeleitet.

Messer beschlagnahmt

Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei dem 34-Jährigen außerdem ein Messer. Wie sich herausstellte, führte er es unberechtigt mit sich. Die Beamten beschlagnahmten das Messer und leiteten zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.Lesen Sie auch: Abzocke oder Gefahrenabwehr: Hier blitzt es in Vorpommern

Von Udo Burwitz