Nach Eskalation in Stralsund: Darum sollten Corona-Gegner ihre Demos anmelden

Stralsund

Die eskalierte Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus vom Montag in Stralsund hat nun den Landrat auf den Plan gerufen. In einer Mitteilung vom Mittwoch mahnt Stefan Kerth ( SPD) an, dass die „ Montagsspaziergänge“ unbedingt bei dem Landkreis als Versammlungsbehörde anzumelden sind. Andernfalls drohen empfindlichen Bußgelder –oder sogar Freiheitsentzug.

17 Anzeigen nach letzter Demo in Stralsund

Anlass für die Mitteillung sind einerseits die im Landkreis nun häufiger auftretenden „Corona-Demos“ und andererseits die missliche Versammlung vom Montag in Stralsund. Diese hatte der Veranstalter erst unter dem Motto „Grundrechte schützen, Freiheit wahren“ angemeldet, dann aber kurzfristig abgesagt, wie die Stralsunder Polizei am Dienstag mitteilte.

Offenbar war es für ihn nicht möglich, genügend Ordner zu stellen und den Spaziergang auflagenkonform durchzuführen. Ein Großteil der rund 100 Teilnehmer zog trotzdem lautstark durch die Hansestadt – dabei wollte keiner der Demonstranten selbst Verantwortung übernehmen, also die Veranstaltung fortführen oder selbst anmelden. Die Folge: Die Polizei musste den einst friedlich geplanten Spaziergang zerschlagen, es hagelte 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen für die Teilnehmer.

Zusammenkünfte unter freien Himmel

Deswegen jetzt die Mahnung des Landkreises. Bei den zurzeit stattfindenden ’Montagsspaziergängen’ handelt es sich klar um öffentliche, sich fortbewegende Versammlungen unter freien Himmel im Sinne örtlicher Zusammenkünfte mehrerer Personen.

Sie dienen einer gemeinschaftlichen Kundgebung mit dem Ziel der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung. Ein solcher Aufzug muss laut Versammlungsgesetz zwingend bei der Versammlungsbehörde angemeldet werden und dies spätestens 48 Stunden vor Bekanntgabe des Aufzuges.

Geld- und Freiheitsstrafen drohen

Auch muss dringend ein Versammlungsleiter angegeben werden. Andernfalls drohen dem Veranstalter oder Leiter eines unangemeldeten Aufzuges eine Geldstrafe – oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Ärger droht aber auch den Teilnehmern.

Falls keine Anmeldung bei der Behörde eingeht und die Leute trotzdem zusammen „spazieren gehen“, drohen allen Bußgelder, da sie laut Versammlungsgesetz Ordnungswidrigkeiten begehen.

So können Sie eine Veranstaltung digital anmelden

Der Landkreis verweist gleichzeitig auf einen einfachen Weg zur rein digitalen Anmeldung. Das Formular kann auf der Homepage des Landkreises www.lk-vr.de unter Ordnungsangelegenheiten/ Formulare abgerufen und ausgefüllt werden. Die Versammlungsanmeldung muss dann nur noch per Mail an folgende Adresse geschickt werden: ordnungsangelegenheiten@lk-vr.de.

Nächste Corona-Demo am Sonntag

In Stralsund steht am Sonntag die nächste Corona-Demo an. Aufgerufen hat die „Volksinitiative Demokratie“ zu einem Treffen gegen 14 Uhr auf dem Alten Markt. Ziel der Demonstration soll eine Unterschriftensammlung sein und eine Diskussion über die Verhältnismäßigkeit des Lockdowns.

So fordert die Volksinitiative in einem Schreiben unter anderem die Aufhebung des Infektionsschutzgesetzes – und untermauert dies mit plaktiven Fragen wie „Sind wir dümmer als Schweden?“

Von kst