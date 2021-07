Nach Großbrand in Stralsund: So sieht es in der Brandruine Barther Straße aus

Stralsund

Vor knapp einer Woche stand das Mehrfamilienhaus in der Barther Straße 57 in Flammen. Seit dem sind die Wohnungen in dem Gebäude nicht mehr bewohnbar, ein Großteil der Mieter ist in einem Motel untergekommen – und hofft derzeit auf neuen Wohnraum.

Zur Galerie In der Nacht zum 12. Juni brannten große Teile des Mehrfamilienhaus in der Barther Straße 57. Zwar konnte die Feuerwehr den Brand löschen, dennoch sind die Wohnungen unbewohnbar. Diese Fotos dokumentieren den Großbrand.

Mittlerweile haben Gutachter das Gebäude untersucht, sie gehen von Brandstiftung durch Pyrotechnik aus. Für ein so ziemlich letztes Mal konnten die Mieter vergangene Woche in das Gebäude – um in den Trümmern nach persönlichen Wertsachen zu suchen. Sonst ist das Betreten des Gebäudes nun strikt verboten.

So sieht es in der Brandruine aus

Zur Galerie Fotos dokumentieren die Verwüstung in der Brandruine Barther Straße 57. Das Stralsunder Mehrfamilienhaus war in der Nacht zum 12. Juli abgebrannt. Die Wohnungen sind unbewohnbar. Was nicht abgebrannt ist, wurde vom Löschwasser zerstört – wie die Bilder in dieser Galerie zeigen.

Mitten in der Brandnacht mussten die Mieter jedoch alles stehen und liegen lassen. Die meisten von ihnen haben durch den Brand so ziemlich alles verloren und hoffen nun auf einen raschen Neuanfang. So geht es auch Thomas Neumann. Der 31-Jährige dokumentierte den Schaden seiner eigenen Wohnung mit Bilder und ermöglicht OZ-Lesern damit nun einen exklusiven Einblick in das innere der Brandruine „Barther Straße 57“.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr lesen:

Großbrand in Stralsund: Dieser Mann rettete die Bewohner vor dem Feuer

Diebe plündern Stralsunder Brandruine: „Bitte, gebt meiner Tochter den Schmuck zurück!“

Nach Großbrand in Stralsund: Was der Hauseigentümer zum Wiederaufbau sagt

Mieter nach Großbrand in Stralsund: „Habe fast alles verloren“

Von kst