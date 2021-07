Nach Großbrand in Stralsund: Was der Hauseigentümer zum Wiederaufbau sagt

Stralsund

Die Polizei ist mit den Untersuchungen fertig und hat die Brandruine in der Barther Straße an den Eigentümer übergeben. Dennoch dürfen nicht alle Mieter wieder in ihre vier Wände. Denn nachdem der Dachstuhl völlig ausgebrannt und zerstört ist und der Großteil der Wohnungen durch Flammen oder Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurde (Schaden über eine Million Euro), ist die Statik des Gebäudes keinesfalls mehr sicher. Eigentümer Fred Muhsal gibt nun eine Prognose für den Wiederaufbau ab.

Eigentümer will den schnellen Wiederaufbau

„Sobald wir rein dürfen, beginnen wir mit dem Aufräumen“, sagt sagte Muhsal im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG und schiebt hinterher: „Ich mache drei Kreuze, dass keinem der Mieter etwas passiert ist. Das hätte ja alles viel schlimmer ausgehen können.“

Großbrand in der Barther Straße in Stralsund: Das Feuer hat für Berge von Dachziegelschutt gesorgt. Quelle: Stefan Sauer

Der gebürtige Stralsunder, der in der Hansestadt zum Beispiel in Wohnungen in Andershof oder in die neue Kita an der Kupfermühle investiert, aber auch in anderen Landesteilen große Projekte in Angriff nimmt, hat das Haus gekauft und 2004/2005 saniert. „Das war ziemlich aufwändig, denn wir hatten damals zu tun, das Haus trocken zu kriegen“, sagt er. Doch schließlich seien 12 schöne Wohnungen entstanden, direkt am Stadtwald und damit herrlich gelegen.

Und eins steht für den Eigentümer, der inzwischen seinen Firmensitz in Waren/Müritz hat, felsenfest: „Ich will das Haus so schnell wie möglich wieder aufbauen. Mit den Wohnungen. Das geht auch, denn wir haben keinen Totalschaden, so dass abgerissen werden müsste. Allerdings sind die Schäden doch enorm. Vom Dachstuhl bis zum Keller...“

Muhsal sucht Planer für Brandsanierung

Die Brandruine eines Mehrfamilienhaus steht in der Barther Straße in Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Fred Muhsal sucht jetzt erst mal einen Planer, der den Wiederaufbau begleitet. „Bisher durften wir aber nicht rauf auf das Gelände. Jetzt werden wir es aber mit Bauzäunen und dergleichen sichern.“ Der Unternehmer habe den Schaden bei seiner Versicherung angezeigt. „Die werden sich jetzt mit der Versicherung der Leute, die den Brand verursacht haben, auseinandersetzen. Damit habe ich jetzt nichts zu tun. Und ich warte auch nicht, bis die sich geeinigt haben. Das kann manchmal Jahre dauern.“ Deshalb wolle er am liebsten sofort anfangen zu bauen, sagt er uns.

Bis zum Einzug können anderthalb Jahre vergehen

Bitter dabei: Auch wenn jetzt alles schnell geht, rechnet Fred Muhsal mit einer langen Bauzeit. „Wir kennen alle die Probleme der Branche, und ich muss auch erst mal Firmen finden. Deshalb gehe ich davon aus, dass sich der gesamte Wiederaufbau bis zu einem möglichen Einzug bis zu anderthalb Jahre hinziehen kann. So lange werden die Mieter wohl kaum in einer Notunterkunft bleiben können.“ Es sei nur zu verständlich, wenn sie sich etwas Neues suchen.

Von Ines Sommer und Kay Steinke