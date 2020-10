Nach Kollision mit Jugendlichem: Pkw-Fahrer flüchtet in Schmedshagen

Schmedshagen/Kramerhof

Ein 16-jähriger Motorradfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Pkw am Dienstagnachmittag in Schmedshagen nahe Stralsund verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Beim Auffahren nicht auf Verkehr geachtet

Ursache für den Unfall, der sich gegen 14.10 Uhr ereignete, war laut Polizei offenbar ein Vorfahrtsfehler. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 16-Jährige mit einem Leichtkraftrad der Marke KTM die Kreisstraße 11 in Richtung Barth. Plötzlich kam ein vermutlich silberfarbener beziehungsweise grauer Pkw Skoda Fabia aus der Einfahrt der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr und fuhr auf die K 11. Dabei achtete der Fahrer nicht auf den jungen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der 16-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Pkw-Fahrer flüchtet vom Unfallort

Der Pkw-Fahrer flüchtete im Anschluss unerkannt vom Unfallort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Barth, Tel. 038231/6720, zu wenden. Insbesondere der Fahrer des gesuchten Pkw Skoda wird gebeten, sich bei der Polizei melden.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Zu einem weiteren Unfall wurde die Polizei wenig später nach Kramerhof gerufen. Hier stießen gegen 16.05 Uhr ein VW-Transporter und ein Pkw VW zusammen. Nach derzeitigen Informationen befuhr der Transporter die K 11. Dessen 58 Jahre alter Fahrer beabsichtigte nach links auf die K 26 abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden VW, gefahren von einem 18-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Sie waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Den entstanden Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro.

Von OZ