Stralsund

Mangel an Fahrern, Druck auf die Beschäftigten und fragwürdige Personalentscheidungen: Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) steht weiter in der Kritik. Nachdem die OZ vor einigen Tagen einen Artikel über offenbar chaotische Zustände beim Betreiber des Busverkehrs im Landkreis Vorpommern-Rügen veröffentlichte, haben sich weitere Stimmen zu Wort gemeldet.

So berichtete etwa der Stralsunder Thomas Rafelt (41), dass ihm nach 13 Jahren Busfahren der Job bei der VVR verleidet wurde. „Ich war bei der Marine, bin in Auslandseinsätzen gewesen. Nach sechs Jahren wollte ich einen Job an Land und mit Menschen arbeiten. Ich fand es cool, einen großen Wagen zu bewegen“, erzählt er über die Anfänge. Zunächst habe es nur Zeitverträge gegeben, insgesamt sei er aber „happy“ über seine Entscheidung gewesen.

Kündigung wurde „dankend angenommen“

Doch dann habe sich das Verhältnis zum Betriebsleiter verschlechtert. „Ich musste operiert werden. Der Heilungsprozess zog sich danach über Wochen“, schildert er. Nach der Rückkehr habe ihm sein Vorgesetzter seine Krankentage vorgeworfen. „Ich fühlte mich an den Pranger gestellt und markiert.“ Es habe nur noch Tadel gegeben. Kein positives Wort mehr, keine Wertschätzung – dafür umso mehr Druck. Er habe nach und nach die Freude an der Arbeit verloren. „Die Kollegen meinten schon, dass ich gar nicht mehr lache. Danach war mir auch nicht mehr zumute.“

Rafelt erzählt, dass er letztlich einen Burn-out erlitten und danach umgesattelt habe. „Heute bin ich Hausmeister. Ich verdiene zwar etwas weniger, dafür bin ich aber wieder glücklich.“ Eine Sache wurmt ihn aber immer noch: „Ich bekam von der VVR ein Antwortschreiben, dass meine Kündigung ,dankend angenommen’ wurde. So etwas macht man doch nicht.“

Tägliche wechselnde Dienstpläne, keine verlässliche Wochenplanung

Auch der Stralsunder Jörg Diedrichsen hat sich mit einer Leserzuschrift gemeldet. Er schreibt: „Seit über 15 Jahren als Busnutzer fällt immer mehr auf, dass bei gleichem Start in den Arbeitstag in der Woche statt einem Gesicht nun bis zu fünf verschiedene Fahrer den Bus fahren. Und auf einen lange geplanten Jahresurlaub, so erzählte mir ein Fahrer, sollte verzichtet werden, da im Stadtgebiet Fahrer fehlen. Fürsorgepflicht des Arbeitgebers? Tägliche wechselnde Dienstpläne, keine verlässliche Wochenplanung, Unterbrechungen des Dienstes bei Fahrten, die in der Pampa enden. Die Unterbrechungen gelten nicht als Arbeitszeit, sind aber auch zu kurz, um alternativ etwas machen können. Wie lange kann ein Mensch da die eigene Gesundheit, die Familie und sein soziales Umfeld intakt halten?“

Auch im politischen Raum ist das Thema mittlerweile angekommen. So fordert die Fraktion der Grünen im Kreistag ein „allumfassendes Personalentwicklungsprogramm“. Kai Danter, sachkundiger Einwohner im Mobilitätsausschuss: „Unsere Fraktion hat immer wieder Hinweise bekommen, dass Busse ganz ausfallen oder nur mit großer Verspätung fahren. Dies ist kein Zustand und stellt alle Projekte, die zum Umsteigen motivieren sollen, in Frage.“

Grüne fordern „attraktive Anreize“

Dirk Niehaus, grüner Abgeordneter im Kreistag und Mitglied im Aufsichtsrat der VVR, kündigt an: „Zur Personalentwicklung gehören ein attraktives Konzept, das Bewerber*innen motiviert und attraktive Anreize bietet, und vielfältige Instrumente, Personal langfristig an das Unternehmen zu binden. Ich werde dies im kommenden Aufsichtsrat thematisieren und meiner Fraktion einen entsprechenden Antrag empfehlen.“

Und die VVR? Zu den geschilderten Eindrücken äußert sich das Unternehmen mit Sitz in Grimmen nicht. Sprecher Michael Lang verweist darauf, dass Angelegenheiten solcher Art „vertraulich und intern behandelt“ werden. Um „das aufgebaute Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht zu zerstören, wird die VVR auch weiterhin getätigte Aussagen von ehemaligen oder derzeit beschäftigten Angestellten sowie darauf basierende spekulative Fragen in der Öffentlichkeit nicht im Detail kommentieren“.

Zwei neue Busse, aber...

Ein offizielles Interview lehnt Geschäftsführer Ulrich Sehl ab. Öffentlich hat er sich zuletzt zur Anschaffung von zwei neuen Bussen geäußert, die ab 1. November auf Rügen zum Einsatz kommen sollen. Angereichert ist der Facebook-Beitrag mit Fotos der Fahrzeuge, unter denen Nutzer Kommentare hinterlassen haben. So schreibt Sven Fischer: „Ein guter Anfang, zusätzlich Busse für die Insel anzuschaffen. Wäre jetzt noch ein toller Plan, Personal einzustellen, welches dann hinter dem Lenkrad sitzt und die Dinger fährt.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch ein Nutzer, der sich „Ron Ny“ nennt: „Schöne Fahrzeuge ... nur zu doof, dass die Fahrer fehlen.“

Von Kai Lachmann