Nach Messerangriff in Stralsund: 28-Jähriger landet im Gefängnis

Stralsund

Ein 28-Jähriger, der bei einem Messerangriff in Stralsund einen 52-Jährigen schwer verletzt hat, muss in Untersuchungshaft. Das ordnete ein Richter des Amtsgerichtes Stralsund am Montag an. Nach Polizeiangaben wurde der Tatverdächtige noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Opfer entließ sich selbst aus dem Krankenhaus

Die Tat ereignete sich bereits am Sonnabendabend. Im Streit griff der 28 Jahre alte Stralsunder den 52-Jährigen mit dem Messer an und verletzte diesen schwer. Erst am Sonntagvormittag alarmierte eine Bekannte des Opfers die Polizei, nachdem der 52-Jährige ihr Bilder von seinen Verletzungen an Hals, Oberkörper sowie an einer Hand und unterhalb der Brust geschickt hatte. Die Polizei nahm den 28-Jährigen vorläufig fest, der Verletzte wurde zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 52-Jährige habe sich am Sonntagnachmittag jedoch selbst aus der ärztlichen Betreuung entlassen, informierte die Polizeiinspektion Stralsund am Montag.

Anzeige

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Der tatverdächtige Stralsunder wurde am Montag dem Richter vorgeführt. Er folgte dem von der Staatsanwaltschaft gestellten Haftantrag und ordnete für den 28-Jährigen Untersuchungshaft an, die der Stralsunder sofort antreten musste. Die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung gegen den 28-Jährigen dauern an und werden von der Kriminalpolizei weitergeführt.Lesen Sie auch: Betrüger versuchen Frau in Zingst mit Corona-Test abzuzocken

Weitere OZ+ Artikel

Von Udo Burwitz