Stralsund

Nach einer Messerstecherei in Stralsund hat das Amtsgericht der Hansestadt Haftbefehl gegen einen der beiden beteiligten Männer erlassen. Es besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Montag erläuterte.

Der 31-jährige Verdächtige soll einen 35 Jahre alten Bekannten, mit dem er zusammen in einem sogenannten Barber-Shop arbeitete, im Laden und auf offener Straße mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorfall vor Friseurgeschäft in der Altstadt

Der Vorfall hatte sich am Freitag vor dem Friseurgeschäft in der Altstadt ereignet. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife hatte die streitenden und blutenden Männer voneinander getrennt und Verstärkung gerufen. Der 35-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, soll aber inzwischen außer Lebensgefahr sein. Der 31-Jährige kam am Freitag zunächst ebenfalls in die Klinik. Von dort wurde er zum Haftrichter und danach in ein Gefängnis gebracht, wie der Sprecher erklärte. Der Auslöser für den Streit war zunächst unklar.

Von dpa