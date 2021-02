Nach Raubüberfällen in Stralsund: Täter in Haft

Stralsund

In der Festnahme von zwei Männern mündeten am Mittwoch umfangreiche Ermittlungsarbeiten der Polizei zu zwei Raubstraftaten in Stralsund. Der Richter ordnete Untersuchungshaft gegen die 32 und 38 Jahre alten Täter an. Sie landeten in der Justizvollzugsanstalt.

Geldherausgabe mit pistolenähnlichen Gegenständen gefordert

Die Raubstraftaten wurden bereits im vergangenen Jahr begangen. Am 23. September überfiel ein Mann am Abend einen Döner-Imbiss in der Großen Parower Straße. In der Hand hielt er dabei einen „pistolenartigen Gegenstand“. Der Täter erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die zweite Tat ereignete sich am 19. Oktober gegen 19.30 Uhr. Über die Smiterlowstraße kommend betrat ein Mann den Rewe-Supermarkt im Frankendamm. Er hatte einen pistolenähnlichen Gegenstand bei sich, mit dem er eine Kassiererin bedrohte und sie zur Herausgabe von Bargeld aufforderte.

Täter in Justizvollzugsanstalt gebracht

Innerhalb einer am 6. Januar von der Polizeiinspektion Stralsund auf Beschluss des Amtsgerichtes eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung gingen diverse Zeugenhinweise ein. Im Ergebnis konnten zwei Täter bekannt gemacht und die Ermittlungen der Kriminalpolizei mit Unterstützung durch Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund und des Landeskriminalamtes MV (SEK) abgeschlossen werden. Der zuständige Richter am Amtsgericht Stralsund erließ gegen die beiden Männer Haftbefehl. Den vollstreckten Polizeibeamte am Mittwoch. Der 32-Jährige wurde in Teterow festgenommen und der 38-Jährige in Stralsund. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stralsund ordnete der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes und der Fluchtgefahr an. Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung, die mit Zeugenhinweisen zur Aufklärung der Straftaten beigetragen hat.

