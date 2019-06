Stralsund

Schuss im Amtsgericht – nach diesem Vorfall mit einer Waffe vor zehn Tagen ermittelt nun die Stralsunder Staatsanwaltschaft.

Am Freitag vor Pfingsten hatte sich aus einer Schreckschusspistole, die der Rechtsanwalt zu einem Haftprüfungstermin seiner Mandantin mit ins Gerichtszimmer gebracht hatte, versehentlich ein Schuss gelöst. Um Verletzungen auszuschließen, ließen sich die Beteiligten im Klinikum untersuchen. Dabei wurde bei einem Mann ein Knalltrauma festgestellt.

„Wir haben ein Ermittlungsverfahren gegen den Rechtsanwalt eingeleitet, und zwar wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen fahrlässiger Körperverletzung“, sagt Martin Cloppenburg, Sprecher der Staatsanwaltschaft, und ergänzt: „Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Abzuwarten ist auch, ob derjenige, der nach unseren Informationen ein Knalltrauma erlitt, überhaupt Strafantrag stellt.“

Der Fall hatte über Pfingsten für viel Wirbel gesorgt. Warum kommt ein Pflichtverteidiger, der eine 18-Jährige wegen räuberischer Erpressung vertritt, mit einer Waffe zum Haftprüfungstermin mit Richter und Jugendamt? Darf er überhaupt eine Waffe tragen? Warum war die Waffe entsichert? All das soll jetzt der Staatsanwalt klären.

Unabhängig davon will auch der Direktor des Amtsgerichtes aktiv werden. Dr. Sascha Ott sagt der OZ: „Ich werde auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Rechtsanwalt führen und ihn noch einmal auf unsere Hausordnung hinweisen.“

Doch auch die Sicherheit im Stralsunder Amtsgericht wurde in den letzten Tagen immer wieder hinterfragt. „Natürlich müssen wir unser Sicherheitskonzept überprüfen. Verstärkte Kontrollen werden schnell gefordert, verlangen aber zwei Dinge: Wir brauchen die räumlichen Voraussetzungen, und da kommen wir in so einem historischen Gebäude schon mal an Grenzen. Und zweitens brauchen wir dafür Personal.“

In den letzten 15 Jahren sei in puncto Sicherheit schon viel passiert, so Sascha Ott. Bei besonderen Prozessen werde auch jetzt schon intensiv kontrolliert, und zwar mit professionellen Kräften. „Aber eine permanente Kontrolle ist bisher nicht drin. Doch wir haben unser Gebäude noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen, um zu gucken, was geht. Dabei habe ich schon mit vielen Kollegen Gespräche geführt, denn wir wir fragen uns natürlich, was wir besser machen können und müssen. Ich stehe da auch im engen Kontakt mit dem Justizministerium in Schwerin“, erklärt der Amtsgerichtsdirektor, der den Chefposten erst seit Kurzem bekleidet, im Gespräch mit der OZ.

Zudem hätten permanente strenge Kontrollen vor dem Gerichtsgebäude Auswirkungen auf viele Menschen. „Wenn jeder genau kontrolliert und durchleuchtet wird vor dem Betreten des Gebäudes, dauert das. Und das heißt, es bilden sich lange Schlangen. Dafür hätte der Bürger, der zum Beispiel hier bei einem Rechtspfleger nur eine Auskunft einholen will, sicher kein Verständnis.“

Deshalb werde man jetzt nicht voreilig Forderungen aufstellen, sondern mit Augenmaß gucken, was möglich und sinnvoll ist.

Ines Sommer