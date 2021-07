Nach Speedway-Unfall in Stralsund: Wie geht es Ben Ernst?

Stralsund

Das war ein Riesen-Schreck: Nicht nur die Familie, sondern auch die Fans im Speedwaystadion hielten die Luft an, als in Lauf 12 des Team-Cups am Samstag im Stralsunder Paul-Greifzu-Stadion ein schlimmer Unfall passierte.

In der Startkurve kamen Tobias Busch, Jonas Knudsen und Ben Ernst zu Fall, dabei wurde Letzterer voller Wucht an die Bande geschleudert. Zum Glück ist die in diesem Bereich mit einem Luftpolster, Airfence, gesichert.

Mit Blaulicht ins Klinikum

Während die beiden anderen humpelnd vom Platz gingen, musste Ben erst mal geborgen werden. Der 18-Jährige war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen in Kopf und Becken. Bange Momente, vor allem für Mutti Angelika, die seit langer Zeit mal wieder ein Rennen ihres Sohnes verfolgen wollte. Doch dann war der Fahrer versorgt und wurde mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht.

Dabei waren Tobias Busch (33) und Ben Ernst hochmotiviert auf die Bahn gerollt. Bereits am Startband hatten sich die beiden eines bekannten Stralsunder Bahnsport-Clans per Ellenbogen behakelt, um sich mit Respekt Platz zu verschaffen. Ein gegenseitiges Aufheizen, das bei den Familien Busch und Ernst jetzt in der dritten Generation sportlich gepflegt wird: Erst die beiden Schwager Hartmut Ernst mit Mario Busch, dann kam Martin Ernst dazu, und nun fighten Tobi Busch und Ben Ernst.

Airfences haben Schlimmeres verhindert

Inzwischen wurde Ernst junior aus dem Hanseklinikum in Stralsund entlassen und ist wieder zu Hause in Zarrendorf, muss aber wegen einer schweren Gehirnerschütterung, Becken- und anderen Prellungen mindestens drei Wochen pausieren. „Er fühlt sich, als wenn er vom Trecker überfahren wurde. Kein Wunder bei dem Einschlag. Wir sind froh, dass die Airfences Schlimmeres verhindert haben“, berichtet sein Vater Martin Ernst Montag am OZ-Telefon und erklärt, dass die nächsten Rennen im Ernst-Kalender, so die Deutsche Meisterschaft, erst mal abgesagt wurden.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Familie, Fans und Fahrerkollegen, aber auch das OZ-Team wünschen Ben alles Gute, damit er schnell wieder auf die Beine kommt.

Von Ines Sommer