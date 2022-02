Nach Spielhallen-Überfall in Stralsund: Täter geht mit Messer auf Polizisten los

Stralsund

Ermittlungserfolg für die Polizei in Stralsund: Nach einem Überfall auf die Spielhalle in der Lindenallee vor einer Woche konnte sie am Sonntag den Täter dingfest machen. Dabei mussten drastische Maßnahmen ergriffen werden.

Die Polizei ging einem Hinweis nach, der vermeintliche Räuber sei im Stadtteil Stadtkoppel gesehen worden. Zunächst verfolgte sie den Mann und stellte ihn am Blütenweg. Dann wurde es offenbar hektisch, wie Polizeisprecherin Jennifer Fischer schildert: „Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 41-jährige Stralsunder mit dem Messer in der Hand gezielt auf den Polizisten zu. Erst nach mehreren Aufforderungen und unter Androhung des Schusswaffengebrauchs schmiss er das Küchenmesser weg.“ Da sich der Mann gegen die Anweisungen des Polizisten gewehrt habe, sei er mit Reizstoff besprüht werden.

Täter sitzt in Untersuchungshaft

„Der Straftäter widersetzte sich den Aufforderungen und trat zudem aggressiv und beleidigend gegenüber dem Polizeibeamten auf“, führt Fischer aus. Der Räuber sei daraufhin „zu Boden gebracht, gefesselt und vorläufig festgenommen“ worden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Nun sitzt er im Stralsunder Gefängnis in Untersuchungshaft. Ihm wird nun nicht mehr nur räuberische Erpressung vorgeworfen, sondern auch der tätliche Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Beim Überfall auf die Spielhalle erbeutete der Mann mehrere Hundert Euro. Dabei bedrohte er die Angestellte mit einem Messer. Es war nicht das erste Mal, dass der Laden überfallen wurde. Zuletzt ereignete sich Mitte Juli eine solche Tat. Beute: ebenfalls mehrere Hundert Euro. Der Betrag in der Kasse wird als Vorsichtsmaßnahme stets niedrig gehalten.

