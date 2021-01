Nach Stralsunder Impfpanne: Strafantrag gegen Arzt eingegangen

Ein Mediziner hatte zum Auftakt der Impfkampagne in Stralsund Ende Dezember acht Pflegekräften die fünffache Dosis des Impfstoffes gegen Covid-19 gespritzt. Jetzt hat einer der Betroffenen Strafantrag gegen den Impfarzt gestellt.

Start der Impfkampagne in Vorpommern-Rügen: Die mobilen Teams rollen vom Hof der SIC in Stralsund zum Pflegeheim Rosa Luxemburg in der Stralsund. Quelle: Kai Lachmann