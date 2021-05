Nach Streit um Salutschüsse: Stralsunder gründet eigene Stadtwache

Stralsund

Eigentlich wollte Jens Burkhardt nur Knallen. Es knallte auch, nur anders als erhofft. Zum Herrentag hätte der leidenschaftliche Stralsunder Hobbyschmied gerne an der Hafenkante neben der „Gorch Fock“ Salutschüsse mit einer historischen Kanone abgefeuert. Die Stadtverwaltung untersagte es im Vorfeld, weil zu erwarten war, dass sich zu viele Zuschauer versammeln. Sie verwies auf die Landesverordnung, die für die Genehmigung solcher Zusammenkünfte keinen Spielraum ließ.

Burkhardt macht bei der Stralsunder Stadtwache mit, einer Vereinigung, die sich um die Traditionspflege in Stralsund bemüht. Nach der Antwort aus dem Rathaus wandte er sich an die OZ und machte seinem Unmut Luft. Dabei feuerte er einige rhetorische Salven gegen die Verwaltung, sprach von fehlendem Willen und davon, dass die Stadt das Engagement der Stadtwache nicht ausreichend würdige.

Zum Auftakt der alternativen Wallensteintage wurden im vergangenen Jahr Salutschüsse an der „Gorch Fock“ abgegeben. Zahlreiche Zuschauer schauten sich das Spektakel an. Quelle: Kay Steinke

Stadtwache distanziert sich von Burkhardts Aussagen

Andere Mitstreiter waren nach Erscheinen des Artikels wenig begeistert von seinen Aussagen. „Hierbei handelt es sich um eine einzelne Meinung eines ehrenamtlichen Helfers, welcher kein Vereinsmitglied ist, und nicht um die allgemeine Auffassung der gesamten Gruppe“, ließ der Vorstand mitteilen. „Die Aussage ‚Die Stadtverwaltung will die Stadtwache nicht‘ können und wollen wir so nicht stehen lassen, weil sie nicht unserer Meinung als Verein entspricht und schlichtweg falsch ist: Wir haben seit der Gründung ein sehr gutes Verhältnis zur Stadt und sind für die breite Unterstützung, die wir aus den verschiedenen Abteilungen der Verwaltung erfahren, sehr dankbar.“

Die Stadtwache rekrutiert sich aus Mitgliedern des Stralsunder Traditionsvereins und des Hanseatischen Schützenvereins zu Stralsund, dem Burkhardt angehört. „Somit hatte ich sehr wohl das Recht, im Namen der Stadtwache, speziell der Kanonierabteilung, zu sprechen und auf die nicht vorhandene Unterstützung beziehungsweise das Desinteresse für Lösungsmöglichkeiten in der Stadtverwaltung hinzuweisen“, meint er. „Doch leider haben sich durch diesen Artikel viele Gemüter unnötig erhitzt.“ Er habe für seine Haltung viel Kritik von den Kollegen der Stadtwache einstecken müssen. „Das war ein Eingedresche auf meine Person.“

„Wir machen unser eigenes Ding“

Um in Zukunft für „kleinliche Streitigkeiten“, wie Burkhardt es auch nennt, keinen Anlass mehr zu bieten, habe er mit seinen „Getreuen“ deshalb nun eine eigene Stadtwache gegründet – genauer gesagt die „Hanseatische Stadtwache Kanonier-Abteilung im Hanseatischen Schützenverein zu Stralsund“. Sie ist losgelöst von der bestehenden Stadtwache. „Wir machen jetzt unser eigenes Ding, so wie wir es wollen – auch zu den Wallensteintagen“, kündigt Burkhardt an. „Wir unterwerfen uns keinem!“

Spaß und Freude sollen im Vordergrund stehen. „Sollte es auch vorher. Dass daraus aber ein Haufen Ärger entstanden ist, hätte nie jemand vermutet“, führt er aus. „Wir sehen als Hanseatische Stadtwache trotzdem zuversichtlich einer gemeinsamen Traditionspflege mit der Stadtverwaltung und dem Traditionsverein entgegen.“

So ganz lassen ihn die untersagten Salutschüsse immer noch nicht los: „Merkwürdig, dass der Salut im Freien an der ‚Gorch Fock‘ am Herrentag wegen der Corona-Landesverordnung untersagt wurde, aber einen Tag später die Geschäfte geöffnet wurden und die Kunden ungetestet in geschlossenen Räumen einkaufen durften …“

Von Kai Lachmann