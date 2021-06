Stralsund

Am Sonnabend ist die „Crystal Endeavor“ in Stralsund getauft worden. Für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist die Expeditionsyacht Aushängeschild fürs Land und ein Zeichen der Hoffnung, dass es mit dem Schiffbau in MV weitergeht. „Unsere Werften sind innovativ und leistungsstark, mit hochmotivierten Fachkräften und Jahrzehnte langem Know-how“, sagte sie bei der Veranstaltung.

Auf dem Rückweg von einer USA-Reise schaute sogar Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei der Taufe vorbei. Altmaier sagte, die Bundesregierung habe in ihrem Konjunkturpaket fast eine Milliarde Euro für den Wandel hin zu klimaneutralem Schiffbau zur Verfügung gestellt. Dies komme allen Werften zugute.

Corona-Pandemie verzögerte Fertigstellung

Die „Crystal Endeavor“ war im August 2018 im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Kiel gelegt worden. Es ist der erste Schiffsneubau nach der Übernahme der Stralsunder Werft durch den asiatischen Mutterkonzern Genting Hongkong im Jahr 2016.

Ursprünglich sollte das Schiff, dessen Auftragsvolumen Insidern zufolge bei rund 350 Millionen Euro lag, schon 2020 fertig sein. Die Corona-Pandemie hatte diese Pläne aber durchkreuzt. Die zehntägige Jungfernfahrt soll nun ab Mitte Juli von Reykjavík aus rund um Island und dabei in den arktischen Bereich hineinführen.

MV Werften hart von Corona-Pandemie getroffen

Auf der „Crystal Endeavor“ haben nach Angaben der Werft 200 Passagiere Platz. Neben sechs Restaurants gebe es ein Casino, ein zweistöckiges Solarium, ein Spa, ein Fitnesscenter sowie Shopping-Möglichkeiten an Bord. Für Expeditionen zu Luft und zu Wasser ist das Schiff mit zwei Helikoptern, 18 Schlauchbooten, 14 Kajaks sowie einem Mini-U-Boot für sechs Gäste ausgestattet.

Schwesig sagte, wie viele andere Betriebe seien auch die MV Werften hart von der Corona-Pandemie getroffen worden. Sie freue sich sehr, dass es gelungen sei, die Werften nach langen und nicht immer einfachen Gesprächen zwischen Bund, Land und Eigner unter den Wirtschaftsrettungsschirm des Bundes zu stellen. „Es geht darum, die Standorte und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.“

Stralsunds OB fordert „mehr Mut und Zuversicht“

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sieht in der Fertigstellung des Schiffs ein positives Signal. „Es werden auch in global schwierigen Zeiten für den Schiffbau neue Schiffe zu Ende gebaut.“ Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) schaute indes schon nach vorn: „Wer eins sagt, muss auch zwei sagen“, forderte er.

Badrow sagte, er erwarte von Bund und Land „endlich mehr Mut und Zuversicht in die Zukunft unserer Werften“. Der Stahl für die „Crystal Endeavor 2“ liege größtenteils schon bereit. „Worauf warten wir noch?“

Zukunft der Werften in MV weiter unklar

Mit Fertigstellung der Luxusyacht „Crystal Endeavor“ geht auf der Werft in Stralsund zunächst die Arbeit aus. Nach internen Plänen soll mit gut 300 mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Sommer in eine Transfergesellschaft wechseln. Andere helfen beim Bau des Kreuzfahrtschiffes „Global 1“ in Wismar aus, ist aus der Belegschaft zu hören.

Kommen keine neuen Aufträge, sollen bis Mitte 2022 auch in Wismar und Warnemünde fast alle der knapp 2600 Mitarbeiter in dieser Gesellschaft landen. „Ein Abwicklungsszenario“, ist zu hören. Wie geht es also nun weiter, nachdem der Bund kürzlich 300 Millionen Euro neue Kredite bewilligt hat?

Finanzierung der Global 2 soll bis zum Herbst stehen

Werften-Mutter Genting Hongkong sei jetzt am Zug, erklärt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) im Vorfeld der Taufe. „Wir werden Anfang August in eine neue Gesprächsrunde gehen.“ Er setze darauf, dass es Anschlussaufträge geben wird. Für ein zweites Mega-Schiff der Global Class (342 Meter lang) liege eine Absichtserklärung von Genting vor. Diese stehe jedoch unter „Finanzierungsvorbehalt“.

Heißt: Noch ist unklar, wo Geld für den Bau des Schiffes herkommt. Das solle sich „bis zum Herbst“ ändern, heißt es aus dem Ministerium. „Wir hoffen, dass es eine Lösung geben wird, viele Leute wieder aus der Transfergesellschaft zurückzuholen“, so Glawe. Er behalte seinen Optimismus. Auch für eine zweite „Endeavor“ soll es einen Interessenten geben.

OZ-Leser: „Jetzt ist jawohl Geld in die Kasse gekommen?“

OZ-Leser schreiben auf Facebook zur Taufe der „Crystal Endeavor“, dass mit dem neuen Schiff nun schon einige Bundesmittel zurückgezahlt werden könnten. „Oder die bestehenden Neubauten bzw. Arbeitsplätze bestehen bleiben oder finanziert werden. Jetzt ist jawohl Geld in die Kasse gekommen, oder etwa nicht?“, fragt beispielsweise Markus Faber Faberchen. Auf Instagram hagelt es das Daumen runter-Emoji für das luxuriöse Mega-Schiff.

