Nach Umwelt-Skandal in Devin: Jetzt auch Strand in Parow betroffen

Parow/Devin/Stralsund

Der Skandal um verdreckten Strandsand weitet sich aus. Nachdem Badegäste letzte Woche in Devin Metallteile und andere Materialien in dem neu aufgeschütteten Abschnitt gefunden hatten, ist nun auch der Strand Parow betroffen. „Wir hatten Strandsand bestellt, um dem ständigen Abtragen an der Küste entgegenzuwirken. Doch schon nach der Lieferung mussten die Gemeindearbeiter den Bereich das erste Mal absammeln, weil uns Bürger darauf hingewiesen hatten, dass hier Metallstücken und Betonstücken aus dem Boden ragen“, sagt Ines Materna-Braun, die leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Altenpleen, gegenüber der OZ.

Klarer Fall von Gewährleistung

Am Tag darauf wurde ein zweites Mal alles abgesammelt. „Da aber immer wieder was zu Tage kam, haben wir diesen Strandabschnitt durch unser Bau- und Ordnungsamt erst mal abgesperrt. Den Parowern bleibt dahinter aber noch ein Strandstück, das sie nutzen können.“ Für die Altenpleener Verwaltungs-Chefin ist die Verunreinigung ein klarer Fall von Gewährleistung. „Ob der aufgeschüttete Abschnitt komplett abgetragen werden muss, werden wir sehen.“ Im Moment bleibe es erst mal bei der Sperrung, weil die Polizei den Fall noch untersuche.

Primus will neuen Sand aufschütten

Inzwischen könnte sich im Fall des Strandes von Devin eine Lösung anbahnen. „Wir tragen auf unsere Kosten den Sandabbau und werden diesen durch neuen, zertifizierten Sand ersetzen“, sagt Klaus Prokop, Vorstand der Primus Immobilien AG, am Montag bei einem Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Backstein und Draht im neuen Strandsand von Parow. Quelle: Tim Winkler

Seine Firma hätte der Hansestadt den Sand von einer Rügener Großbaustelle zur Verfügung gestellt. „Wir wollten damit den Stralsundern helfen, hier also eigentlich etwas gutes tun. Es ist eben kein Bauschutt, sondern eigentlich richtig guter Strandsand aus Sellin, den wir auch hätten teuer verkaufen können.“

„Der Sand war eine gute Chance. Doch wir haben daneben gegriffen“, Alexander Badrow, Oberbürgermeister von Stralsund. Quelle: Christian Roedel

Doch der Sand sei nicht, wie es normalerweise der Fall sein sollte, von der vermittelnden Tiefbau-Firma Bornhöft gereinigt worden. Dies sei der Stadt und auch der Baufirma auf die Füße gefallen. „Wir wollen nicht, dass jemand Schaden nimmt. Auch die Stadt soll nicht auf den Kosten sitzen bleiben, deswegen übernehmen wir diese“, kündigt Prokop gegenüber unserer Zeitung an.

OB Badrow bittet um Geduld

„Devin ist eines meiner Herzensprojekte. Daher ging es darum, den Strand breiter zu machen. Der Sand war eine gute Chance. Doch wir haben daneben gegriffen“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Montagnachmittag während einer TV-Sendung am betroffenen Strand und wiederholt damit, was er gegenüber der OZ bereits am Samstag mitgeteilt hatte. Er hoffe, dass der Sand für den neuen Strand so schnell wie möglich komme. „Wir machen es schnell, bitten aber dennoch um etwas Geduld“, so Badrow.

Staatsanwalt prüft beide Fälle

Zu beiden Seiten der Seebrücke in Devin ist der Strand am 2. Juli großflächig abgesperrt worden. Besucher müssen außen vor bleiben. Quelle: Thomas Pult

Inzwischen prüft die Stralsunder Staatsanwaltschaft bereits in beiden Fällen, ob eine Boden- oder Gewässerverunreinigung vorliegt. Noch wird aber nicht ermittelt. Dafür müsse laut Pressesprecher erst ein Gutachter bewerten, ob „eine nachhaltige Beeinträchtigung vorliegt“. Dabei kommt es auch auf die Menge des so genannten „Bauschutts“ an. Bis zum Ende der Woche sollte der Gutachter durch sein. Falls wirklich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden sollte, könnten die betroffenen Strände in Parow und Devin den ganzen Sommer über zum Sperrgebiet werden. Außerdem würde sich der von Primus angekündigte Sandaustausch weiter hinziehen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Ulrich Langer, der sich seit Beginn der Aufschütt-Aktion mit rund 50 Devinern für eine Säuberung des Strandes einsetzt, sieht die Sache weiterhin kritisch. „Geklärt ist noch gar nichts. Bei jedem Sturm wird Bauschutt hinaus getrieben. Styropor liegt schon an der hinteren Küste Devins. Wir müssen schauen, dass der Schaden schnell minimiert wird“, sagt er. Und auch wenn er den Austausch des Sandes begrüßt, meint er: „Es ist noch nicht klar, wie der Bürgermeister die Verunreinigungen aus dem Wasser kriegen möchte.“

Bürgerversammlung am 6. Juli

Für den 6. Juli hat Ulrich Langer ab 17 Uhr eine Bürgerversammlung am Strand von Devin einberufen. Dafür wurden bereits über 100 Flyer verteilt. „Auch der Bürgermeister wird anwesend sein“, sagt Langer der OZ.

Von Ines Sommer, Pascal Bauser und Kay Steinke