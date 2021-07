Devin/Parow

Mitten im Sommer wurde den Devinern der Strand genommen. Große Teile sind noch immer abgesperrt. Unklar ist, wie schnell der Bauschutt von der Rügener Großbaustelle wieder verschwunden sein wird. Dabei hat sich der „Stralsunder Umweltskandal“ bereits rumgesprochen. So meiden besonders Tagesgäste das Kleinod am Bodden unterhalb des Deviner Kurhauses.

Dies bekommt an Sommertagen besonders der kleine Eis-Verkaufsstand zu spüren, der auf Radler, Spaziergänger und Badegäste angewiesen ist. „Ich bin schon sehr enttäuscht, weil uns die Strandgäste einfach fehlen. Die Sommersaison ist wohl futsch“, sagt Eisverkäuferin Stefanie Wegner. Sie hofft dennoch, dass die Strandschäden bald behoben werden. „Momentan verkaufen wir weniger Softeis“, sagt sie. „Wenn der Strand wieder sauber ist, kommt die Kundschaft bestimmt gleich zurück.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pension Rosenkranz spürt „verunreinigten Strand“ nicht

Familie Rosenkranz, die unweit der verunreinigten Badestelle im Stralsunder Stadtteil Devin eine Pension betreibt, hofft auch, dass sich Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) schleunigst um die Reinigung kümmert. „Wir wollen jetzt erst mal abwarten, was passiert und dem Bürgermeister die Möglichkeit geben, den Strand wiederherzustellen“, lautet das Statement der Familie.

„Wir haben weniger Softeis-Kunden. Die Sommersaison ist wohl futsch.“ Stefanie Wegner, Eisverkäuferin vom Deviner Kurhaus Quelle: Christian Rödel

Wenn sich bis Ende August jedoch nichts tut, wollen auch sie weiterschauen. Auswirkungen auf ihren Pensionsbetrieb sehen sie jedoch nicht. „Unsere Gäste gehen eher spazieren. Sie liegen nicht von morgens bis abends in Devin am Strand“, heißt es. Die gute Lage der Pension in der Hansestadt würden viele der Urlauber eher nutzen, um die ganze Region Vorpommern-Rügen zu erkunden.

Umweltskandal geht an Urlaubern vorbei

Obwohl der „Umweltskandal von Stralsund“ mit den verunreinigten Stränden in Devin und Parow hohe Wellen geschlagen hat, bekommt nicht jeder Urlauber auch davon etwas mit. Auch die Berliner Familie von Marian Walter, die auf Urlaub in Parow war, wusste nichts davon.

Wegen Bauschutt: Strand in Parow abgesperrt. Quelle: Christian Rödel

„Wir wohnen hier nebenan in der Ferienhaussiedlung“, sagt Vater Marian Walter. „Vom Bauschutt am Strand haben wir aber wirklich noch nichts mitbekommen“, gesteht er – fordert aber auch: „Wenn der Sandboden hier kontaminiert ist, muss das natürlich aufgeklärt werden.“

Betroffene Bürgermeister werden als Zeugen vernommen

Um Aufklärung bemühen sich die Baufirma Primus Immobilien AG und Oberbürgermeister Alexander Badrow. Bei den betroffenen Bürgern hat sich Badrow bereits mehrfach entschuldigt. Dies tat er am Dienstagnachmittag erneut vor dem Hauptausschuss der Stralsunder Bürgerschaft – und legte dort einen Fahrplan für eine zügige Reinigung vor.

„Wir wohnen hier nebenan in der Ferienhaussiedlung und haben von dem Bauschutt am Strand noch gar nichts mit bekommen.“ Marian Walter aus Berlin Quelle: Christian Rödel

„Jeder weiß, dass der Deviner Strand vor rund 15 Jahren eines meiner ersten Projekte war. Die Sandaufschüttung war notwendig. Dass diese so unglücklich schief gelaufen ist, macht mich persönlich sehr betroffen“, sagte er. Die Stadt werde die nun nötige Sanierung so schnell wie möglich einleiten. „Damit Einheimische und Urlauber den Strand wieder benutzen können“, so Badrow.

Bis zum Austausch des Sandes muss der Deviner Strand gesperrt bleiben. Mitarbeiter der Stadt und der SIC würden tägliche Kontrollen durchführen, Fremdstoffe aufsammeln und entfernen. Immerhin: Nach Einschätzung des Fachdienstes Umwelt des Landkreises Vorpommern-Rügen sind bis zum Sandaustausch momentan keine weiteren Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Strandreinigung „muss im August gelingen“

Stephan Bogusch, Abteilungsleiter für Straßen und Verkehrslenkung im Amt für Planung und Bau, äußerte sich auf Nachfrage zum anvisierten Zeitraum für den Austausch. „Wir haben ein Kampfziel: Es muss uns im August gelingen. Dennoch können wir uns nicht festlegen, wir befinden uns in der Ferienzeit“, sagte er. Der neue Sand wird nicht aus dem Selliner Kliff stammen. Derzeit liegen der Hansestadt zwei Angebote für zertifizierten Sand vor, eine Probe davon hätten der OB und Bogusch den Devinern bereits vorgestellt.

Die Kosten für Planung, Sandentnahme und Neuaufschüttung will Primus tragen. Wie teuer das genau wird, ist momentan noch unklar. Badrow stellte jedoch klar: „Ohne Primus könnten wir das nicht einfach stemmen“, so der OB. Für die Hansestadt sei dennoch ein enormer Schaden entstanden, wenn man alles inklusive der Personalkosten hochrechnet. „Ich gehe da von einer Summe im sechsstelligen Bereich aus“, sagte Badrow. Für den offenen Umgang mit dem problematischen Thema zollten die Stadtpolitiker dem OB Respekt.

Gutachter nahm für Staatsanwalt Proben

Unabhängig von der politischen Debatte schreiten jedoch die Ermittlungen der Stralsunder Staatsanwaltschaft voran. So nahmen Ende der letzten Woche Gutachter Sand und Bauschutt näher unter die Lupe. „Sie haben Proben gezogen“, bestätigt ein Pressesprecher. „Sie werden im Moment begutachtet. Danach wird ein Gutachten erstellt. Zurzeit liegen noch keine Ergebnisse vor.“

Dennoch: Gegen Badrow und auch Friedrich-Christian Seide, Bürgermeister von Parow, wird derzeit nicht mehr ermittelt. Die Staatsanwaltschaft wird sie als Zeugen vorladen – weil keiner der beiden vorsätzlich verunreinigten Sand bestellt hätte. Im Falle des Stralsunder Oberbürgermeisters soll jedoch noch geklärt werden, wann dieser von der Verschmutzung wirklich wusste.

Staatsanwalt befragt weitere Zeugen

Die Staatsanwaltschaft bleibt in den kommenden zwei Wochen weiter am Umweltskandal dran. Bis Ende Juli sollen weitere Zeugen befragt werden. Im Fokus der Ermittlungen: der Tiefbauer, der zwar den Auftrag hatte, Strandsand zubringen, jedoch Bauschutt verklappte. In diesem Fall wird eine Anklage wegen illegalen Müllabladens geprüft.

Deviner sind als Zeugen geladen

Auch die Deviner Bürger um Ulrich Langer, die sich, bereits kurz nachdem die ersten Laster Devin erreicht hatten, für ihren Strand einsetzten und den Prozess so ins Rollen brachten, werden als Zeugen vernommen. „Wir haben am Freitag ein Gespräch mit dem Staatsanwalt“, bestätigt Langer – der auch dem Gutachter über die Schulter geschaut hat. „Er hat zum Großteil am Zaun entlang gebuddelt. Nicht unbedingt dort, wo wir Platten und Bewährungsteile gefunden haben“, kritisiert Langer.

„Er hat auch nicht wirklich im Wasser geschaut. Die Sandhügel haben bis ins Wasser reingereicht.“ Der Gutachter habe zwar Betonteile gefunden, aber zu Langer gesagt, dass diese überall in Vorpommern zu finden seien – und aufgrund von Algenbewuchs gar nicht von den Aufschüttungen stammen könnten. „Wir haben diese Betonteile im Wasser vor den Strandarbeiten nicht gesehen“, so Langer – der auch noch nachlegen will. „Der Gutachter hat Fotos von der Polizei als Grundlage verwendet, worauf aber nicht die ursprünglichen Sandhügel abgebildet waren. Die Fotos stammen von einem späteren Zeitpunkt. Wir haben der Polizei jetzt noch mal Fotos nachgeliefert.“

Von Pascal Bauser und Kay Steinke