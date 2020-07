Nach Wasserschaden: Stralsunder Hospiz nimmt Arbeit im renovierten Domizil wieder auf

Stralsund

Zwei Jahre nach seiner Eröffnung präsentiert sich in diesen Tagen das stationäre Hospiz „Gezeiten“ der Stralsunder Wohlfahrtseinrichtungen (WFE) bereits wieder komplett renoviert. Am Donnerstag konnten die Gäste wieder in das Haus einziehen, nachdem sie zeitweise in andere Räume der WFE umziehen mussten. Der Grund dafür war ein undichter Kessel der Heizungsanlage, bei dem im Januar offenbar eine Dichtung versagt hatte.

„Die Auswirkungen des ausgelaufenen Wassers waren so gravierend, dass nicht nur die Heizung repariert werden musste. Das Wasser hatte sich unter dem Fußboden und in den Wänden ausbreiten können, bevor es bemerkt worden war. So musste – angefangen beim Fußbodenbelag – etliches von der Einrichtung ausgebaut und erneuert werden“, sagte Annett Mülling, Geschäftsführerin der Wohlfahrtseinrichtungen, am Mittwoch, einen Tag vor der Wiedereröffnung. Die Versicherung hat den Schaden großzügig reguliert.

Trotz Ausfall des Hearing wurde tüchtig gespendet

Da passte es gut, dass sich zu dem Termin auch Unternehmer angesagt hatten, die sich im Stralsunder Herings Hearing für soziale Zwecke engagieren. „Etwa 76 000 Euro kamen im Laufe der 16 Jahre an Spenden für gute Zwecke zusammen“, ließ Andreas Seyfert, Mitglied im Organisationsteam des Hearing, durchblicken.

Das 16. Herings Hearing in diesem Jahr war jedoch dem Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. „Auch wenn mit der Veranstaltung die traditionelle Tombola ausfiel, Spenden wurden dennoch gesammelt“, sagt Antje Woltmann vom Marketing der SWS Stadtwerke Stralsund, ebenfalls Mitglied des Organisationsteams des Hearing. Und so präsentiert sie einen Spendenscheck über 6860 Euro.

Fünf Prozent müssen über Spenden finanziert werden

Eine Unterstützung, die das Hospiz gut gebrauchen kann. Die Krankenkassen finanzieren den Betrieb des Hospizes nur bis zu 95 Prozent“, sagt Katrin Martens, kaufmännische Leiterin der Wohlfahrtseinrichtungen. Das heißt, die fehlenden fünf Prozent müssen über Spenden aufgebracht werden. „Im praktischen Alltag sind das übers Jahr gesehen etwa 93 000 Euro“, sagt Katrin Martens und verweist dabei auf die rührige Arbeit des Fördervereins stationäres Hospiz Stralsund. Der Verein hatte nicht nur den Neubau mit einem beträchtlichen Beitrag unterstützt. Er sammelt auch die Spenden, um den Betrieb des Hospizes sicherzustellen.

Hospiz betreut 100 Gäste pro Jahr

Der Scheck des Herings Hearing war in diesem Jahr die zweite Großspende für das Hospiz. „Corona macht sich schon ein wenig bemerkbar“, konstatiert Katrin Martens. Aber: Viele Angehörige unserer Gäste unterstützen die Hospizarbeit dankbar mit ihren Spenden.“

Das stationäre Hospiz „Gezeiten“ betreut etwa 100 Gäste im Jahr aus Stralsund und der Umgebung. „Wir haben hier auch schon einen Gast aus Berlin gepflegt, der nahe bei seinen Stralsunder Angehörigen sein wollte“, berichtet Reike Mülling, die Pflegedienstleiterin. Die Auslastung der acht Zimmer für die stationäre Betreuung sowie der zwei Tagespflegeplätze liegt bei 90 Prozent. „Das ist ein Zeichen dafür, dass der Bedarf für eine solche Einrichtung nach wie vor sehr groß ist“, sagt Reike Mülling.

Grillecke für gemeinsame Erlebnisse ist nächstes Vorhaben

Betreut werden die Gäste des Hauses von 14 Fachkräften sowie einer Sozialarbeiterin und einer Praktikantin im freiwilligen sozialen Jahr ( FSJ). Um künftig noch mehr gemeinsame Erlebnisse von Betreuten des Hospizes mit deren Angehörigen und Mitarbeitern möglich zu machen, wird derzeit eine überdachte Grillecke geplant, mit der gleichzeitig die Außenanlagen auf der Nordseite des Hauses komplettiert werden sollen.

Über den Bau eines stationären Hospizes war in Stralsund lange gerungen worden. Anfang 2007 hatte sich der Stralsunder Hospizverein gegründet, der unter seiner langjährigen Vorsitzenden Petra Voss die ambulante Sterbebegleitung in Stralsund und rund um die Hansestadt organisierte. Voss und ihre Mitstreiter waren es aber auch, die sich immer wieder dafür einsetzten, dass Stralsund ein eigenes stationäres Hospiz bekommen müsse. Die nächsten Einrichtungen dieser Art gab es zu jener Zeit in Bergen auf Rügen und in Greifswald.

OZ-Leser leisteten ihren Beitrag für den Neubau

2016 war es dann so weit. Auf dem Gelände der Wohlfahrtseinrichtungen am Grünhufer Bogen nahm das Hospiz „Gezeiten“ seine Arbeit auf. Vorerst als eine Zwischenlösung, da es zunächst in einem Pflegeheimtrakt untergebracht war. Die damalige WFE-Chefin Sabine Schwanz indes hatte sich vorgenommen, noch bevor sie in den Ruhestand gehen wollte, den Hospizneubau fertigzustellen.

Das Vorhaben gelang in einer beispiellosen Kraftanstrengung von Hansestadt, Wohlfahrtseinrichtungen, Hospizförderverein und ungezählten OZ-Lesern, die zur OZ-Weihnachtsaktion 2016 rund 84 000 Euro für den Neubau spendeten. Als dann noch die Hermann-Reemtsma-Stiftung Hamburg das Vorhaben mit einer Großspende von 300 000 Euro unterstützte, konnte im Sommer 2017 der erste Spatenstich erfolgen und das neue Hospiz im August 2018 im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) eingeweiht werden.

Von Jörg Mattern