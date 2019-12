Nach Weihnachtsfeier: Mann klettert an Hauswand in Stralsund hoch – schwer verletzt

Stralsund

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Stralsund verletzt in einem Innenhof gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass der 20-Jährige die Fassade in der Wolfgang-Heinze-Straße hochklettern wollte und daraufhin stürzte. Ein Zeuge wählte den Notruf.

Der Mann war Samstagnacht auf dem Rückweg von einer Weihnachtsfeier gewesen. Nachdem er eine Anschrift in der Nähe gesucht, aber nicht gefunden hat, kletterte er an der Fassade eines Mehrfamilienhauses hoch. Dann fiel er von einem Balkon in der dritten Etage und verletzte sich bei dem Neun-Meter-Sturz schwer.

Polizei ermittelt: Stand der Mann unter Drogen ?

Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, hat aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Polizei prüft, ob er zum Zeitpunkt des Ereignisses unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei hat bisher keine Hinweise für ein Fremdverschulden. Zeugen können sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/2890-0 melden.

