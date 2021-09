Nach einem Jahr Suche: 19-Jährige hat endlich eine Ausbildung gefunden

Stralsund

Ein Jahr lang hat Tasneem Alsawah nach einem Ausbildungsplatz gesucht. „Mit Kopftuch ist es schwierig“, so die Erfahrung der 19-Jährigen, die 2015 vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland floh. In Stralsund hat die junge Frau die 9. und 10. Regionalschulklasse absolviert und nun endlich Erfolg gehabt.

Seit Anfang September lernt sie bei der Stralsunder Stadterneuerungsgesellschaft (SES) Kauffrau für Bürokommunikation. Ihr erster Eindruck: „Alle Kollegen sind sehr nett zu mir.“ Sie lächelt herzlich, wenn sie das sagt.

Schon in ihrer alten Heimat interessierte sie sich für den Erhalt von alten Bauwerken. So faszinierte sie beispielsweise der Dom in Damaskus. Und auch in Stralsund war sie gleich von den großen Kirchen angetan.

Von Kai Lachmann