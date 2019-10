Nach langem Kampf endlich Richtkrone für Kita-Anbau in Pantelitz

Pantelitz

Fast hätte die Pantelitzer Kita-Leiterin Gisela Schwebke das Handtuch geworfen: Der Kindergarten platzte aus allen Nähten, deshalb sollte ein Anbau her. Gesagt, getan, und nach langem Suchen waren auch Fördermittelgeber für die Investition von 590 000 Euro gefunden. 210 000 Euro hatte das Jugendamt des Landkreises aus dem Kita-Investprogramm zugesichert. 380 000 Euro bewilligte das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU). Doch die Freude über die Finanzspritzen, die den Eigenanteil auf Null schmelzen ließen, währte nicht lange.

Kita-Chefin: Das StALU zahlte einfach nicht

Kita Pusteblume in Pantelitz: Christine Wallmuth (l.) und Gisela Schwebke tüfteln an der Abrechnung. Quelle: Sommer Ines

Schon nach ein paar Wochen war Gisela Schwebke das Lachen nämlich gründlich vergangen. „Alles lief wie am Schnürchen, nur das Geld vom StALU kam bei uns nicht an. Wir konnten die Rechnungen der Baufirmen nicht bezahlen, die Stilllegung der Baustelle drohte. Unsere Verwaltungsmitarbeiterin und ich, wir wussten nicht, was wir machen sollten“, berichtete die Kita-Leiterin im OZ-Gespräch von vielen schlaflosen Nächten. Denn sie hat keinen großen Träger in der Hinterhand, der vielleicht hätte helfen können. Die Pantelitzer Kindertagesstätte wird vom Verein Pusteblume getragen.

Das Problem: Die Bauherren müssen bei öffentlichen Fördermitteln fast immer in Vorkasse gehen. Sie legen aus und bekommen nach Abrechnung scheibchenweise ihr Geld zurück. „Das hat mir vorher keiner gesagt. Da muss man doch drauf hingewiesen werden. Gerade wenn sich das geändert hat. Wir haben ja schon mal die Krippe angebaut, da habe ich vom damaligen Amt für Landwirtschaft das Geld vorher bekommen“, verteidigt Gisela Schwebke ihr Vorgehen.

StALU: EU lässt keine Ausnahmen zu

Gleich hinter der jetzigen Kita entsteht der Anbau für Gruppenraum, Küche und Sportraum. Quelle: Ines Sommer

„Die Förderung mit EU-Mitteln bedingt, dass im Förderverfahren neben den nationalen Vorschriften alle EU-Vorschriften einzuhalten sind. Es kommt daher der Grundsatz des Erstattungsprinzips zum Tragen. Heißt: Von der EU werden nur bereits erbrachte Leistungen gefördert. Förderfähig sind nur bezahlte Rechnungen“, so Bernd Passenheim, zuständiger Abteilungsleiter für die integrierte ländliche Entwicklung im StALU. Ausnahmen lasse die EU nicht zu.

„Dieser Umstand wird aber bereits im Antragsformular erläutert, so dass die Antragsteller eigentlich gewusst haben sollten, dass eine Vorfinanzierung notwendig ist. Auch wird nochmal im Zuwendungsbescheid explizit darauf hingewiesen. Die Vorfinanzierung bedarf auch keiner Mittel in Höhe der Zuwendungssumme, es werden lediglich die Mittel der einzelnen Abrechnungstranchen temporär für etwa sechs Wochen benötigt.“

Der erste Auszahlungsantrag konnte jetzt bearbeitet werden und ist mit 30 000 Euro in der Auszahlung, hieß es gestern. Angekommen ist das Geld noch nicht.

Abrechnung viel zu kompliziert

Ein anderes Problem: Otto Normalverbraucher kann an der Abrechnung der Fördermittel fast verzweifeln. „Stunden habe wir über einzelnen Belegen gesessen, alles zusammengetragen, Protokolle angehängt – aber jedes Mal hat was gefehlt, immer war es nicht richtig. Aber keiner sagt einem, wie es richtig ist“, schimpft die 59-Jährige, von Beruf nicht nur Erzieherin, sondern auch Buchhalterin. „Da steckt doch System dahinter“, vermutet Gisela Schwebke.

Sparkasse hilft mit Überbrückungskredit

In ihrer Not wandte sich die Pantelitzerin an die Sparkasse. Die half relativ schnell mit einem Überbrückungskredit, weil die Fördermittelbescheide vorlagen. Damit konnten die Firmen bezahlt und die Baustelle weitergeführt werden, so dass der Anbau in Pantelitz am gestrigen Freitag schließlich die Richtkrone aufgesetzt bekam. Kinder, Eltern und Erzieher feierten das gemeinsam mit den Bauleuten bei Gulaschsuppe und Bockwurst. Und natürlich bedankten sich die Lütten mit einem kleinen Programm.

Neuer Gruppenraum entsteht

Die Kita Pusteblume in Pantelitz platzt aus allen Nähten. Quelle: Ines Sommer

Bestaunt werden kann nun ein Anbau in Massivbauweise. In dem findet ein neuer Gruppenraum ebenso Patz wie die dazugehörigen Sanitäreinrichtungen und ein Mehrzweckraum, den man auch für Sport nutzen kann. Der Rohbau lässt jetzt schon erahnen, wie alles aussehen wird.

Die Baugenehmigung hielt der Verein Pusteblume schon Anfang des Jahres in den Händen, danach warteten alle auf die Fördermittelzusagen. Vom Landkreis gab es dann sogar mehr Geld, weil eine andere Kita abgesprungen war.

Zur Galerie Am Freitag haben Kinder, Eltern und Erzieher Richtfest für den Anbau gefeiert.

Einzigartig: Kita will zurück zur eigenen Küche

Das Besondere in Pantelitz: Hier entstand kein normaler Anbau. Entgegen allen Trends wagte die „Pusteblume“ etwas: Sie wollte wieder ihre eigene Küche haben. Und die findet in dem neuen Hausteil Platz. „Auch der Koch steht schon bereit, möchte lieber heute als morgen anfangen, für die Kinder zu kochen“, sagt Gisela Schwebke.

Und wie kommt man auf so eine Idee, wo doch alle anderen Träger diese Personalkosten scheuen. „Wir haben uns das mal durchgerecht – es funktioniert. Und dann haben wir endlich ein kindgerechtes Essen“, so die Kita-Chefin, die übrigens auch mal Bürgermeisterin in Pantelitz war.

Die Kücheneinrichtung steht schon bereit

„Unser Koch will unbedingt regionale Produkte verarbeiten und hat dafür schon viele Ideen.“ Man gehe davon aus, dass das Essengeld nicht höher ausfällt als bisher. Und weil die Vorfreude so groß ist, haben die Pantelitzer schon mal eine neue Küche gekauft. „10 000 Euro hat die gekostet. Nimmt man die 15 000 Euro für die Bau-Planungen dazu, haben wir schon ganz schön was geleistet. Ein enormer Eigenanteil. Man darf ja nicht vergessen, dass wir nur ein kleiner Träger sind“, betont die Kita-Chefin.

Kita Pusteblume wächst von 61 auf 75 Plätze

Die Räume der einstigen Arztpraxis werden von der Kita für die Verwaltung genutzt, um im Haupthaus mehr Platz für die Kinder zu haben. Quelle: Ines Sommer

Im Moment werden in der „Pusteblume“ in Pantelitz 25 Krippenknirpse im Alter bis zu drei Jahren betreut. Außerdem gibt es 36 Kindergartenplätze.

14 Knirpse kommen nach Einweihung des neuen Gebäudeteils dazu. Liebevoll umsorgt werden die Mädchen und Jungen von acht Erziehern, einer Auszubildenden und zwei Bundesfreiwilligen-Dienstlern, aber auch ein Hausmeister gehört zum Team.

Die Kita Pusteblume feiert in diesem Jahr übrigens ihren 16. Geburtstag.

Kita fühlt im Stich gelassen Wenn ein Träger, noch dazu ein kleiner Verein, den Mut hat, Verantwortung für Familien zu übernehmen und neue Kita-Plätze schaffen will, ist das in Zeiten langer Wartelisten schon mal große Anerkennung wert. Erst recht auf dem platten Land, wo suchende Eltern kaum andere Möglichkeiten haben. Natürlich kann man als Erzieher nun nicht die Förderrichtlinien im Kopf haben, muss man auch nicht, denn man soll ja den Nachwuchs liebevoll und in bester Qualität betreuen und umsorgen. Dafür hat die „Pusteblume“ im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen beste personelle Voraussetzungen. Nur die Räume fehlen eben. Schön, wenn da nicht nur Zuschüsse aus dem Kita-Invest-Programm fließen, sondern auch aus dem Topf der Flurneuordnung, ausgereicht über das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt. Ist es denn aber wirklich zuviel verlangt, wenn man als Fördermittelgeber so eine Kita mal im Vorfeld informiert, wie es laufen kann oder muss? Als Fahrplan quasi. Stattdessen lässt man die kleine Kita ins offene Messer laufen... Nicht auszudenken, was beinahe passiert wäre: Halbfertige Baustelle geschlossen, vielleicht noch Firmen mit ins Unglück gerissen, die vergeblich auf ihr Geld warteten, womöglich noch die Pleite eines Kita-Vereins. Womit dann 61 Familien ohne Betreuung dagestanden hätten. Zum Glück ist noch alles gut gegangen!

