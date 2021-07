Stralsund

Der 86-Jährige, der bei einem schweren Unfall auf der Rügenbrücke Mitte Juni schwer verletzt worden war, ist tot. Laut Angaben der Polizei verstarb er in der vergangenen Woche im Krankenhaus – also rund zwei Wochen, nach dem fünf Autos auf der B 96 kollidiert waren.

Bei dem Unfall zwischen der Hansestadt Stralsund und der Insel Rügen wurden insgesamt vier Personen verletzt, drei davon leicht. Der 86-jährige Autofahrer wurde jedoch in seinem Pkw eingeklemmt – und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zahlreiche Rettungskräfte kämpften um sein Leben.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen der „Affenhitze“ an einem der heißesten Tage des Jahres legten die Rettungssanitäter Decken auf das verunfallte Auto, damit der Mann keinen Hitzekollaps erleidet. Per Hubschrauber wurde der Mann umgehend in die Klinik nach Greifswald geflogen. Dort erlag er in der vergangenen Woche seinen schweren Verletzungen.

77-Jähriger hatte den schweren Unfall ausgelöst

Ausgelöst hatte den nun tödlichen Unfall ein 77-Jähriger. Bei der Überfahrt von Stralsund auf die Insel Rügen erlitt dieser laut eigenen Angaben mitten auf der Brücke einen Blackout – und verlor so die Kontrolle über sein Auto. Dies löste eine unheilvolle Kettenreaktion aus, in deren Folge der 77-Jährige frontal in das Auto des 86-Jährigen krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Toten gegen die Leitplanke geschleudert.

Erster tödlicher Unfall auf der Rügenbrücke

Der 86-Jährige ist der erste Unfalltote auf der 2007 in Betrieb genommenen, neuen Strelasundquerung. „Er ist in der Folge des Unfalls gestorben“, erklärt eine Sprecherin der Polizei. Daher werde der Unfall als „tödlicher Unfall“ gewertet. Der Zeitraum dafür reiche bis zu vier Wochen nach dem eigentlichen Unfallzeitpunkt.

2015 verstarb ein Mopedfahrer auf der Rügenbrücke

Zwar hätte es bis Mitte Juni 2021 noch keinen Toten auf der Rügenbrücke gegeben, dafür gab es aber auf dem Rügendamm Unfälle mit Todesfolge. Zuletzt war hier im Jahr 2015 ein Mopedfahrer tödlich verunglückt. Damals war ein junger Mann von der Fahrbahn abgekommen. Er starb durch eine Kollision mit einem Betonpfeiler. Seine Freundin überlebte den Unfall.

Junger Mopedfahrer verstarb letzten Montag

Im Bereich der Stralsunder Polizei ist es aktuell jedoch der zweite tödliche Unfall binnen kürzester Zeit. Erst am vergangenen Montag war ein 17-Jähriger in der Nähe des Kreisverkehres am Frankenwall nach einer Kollision verstorben.

Der junge Mann war erst gegen ein Bordstein gefahren und anschließend gegen eine Laterne gekracht. Zwar konnten Ersthelfer den jungen Mann noch wiederbeleben, jedoch erlag er seinen Verletzungen später im Krankenhaus.

Von pb, kst