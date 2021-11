Nach verheerendem Feuer in der Barther Straße: Das passiert jetzt mit dem Wohnhaus in Stralsund

Stralsund

Die Brandkatastrophe vom 12. Juli ist vielen in Stralsund noch präsent. In der Barther Straße 57 war in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Mieter von 12 Wohnungen hatten in dieser Nacht auf einen Schlag ihr Zuhause verloren. Dennoch waren alle froh, dass niemand verletzt wurde. Alle wurden rechtzeitig aus dem Haus gebracht. 30 Feuerwehrleute, aber auch die umsichtigen Hausbewohner wie Thomas Neumann hatten sich als Retter engagiert (die OZ berichtete).

Millionen-Schaden nach Feuer

Der Brand war am 12. Juli um 0.30 Uhr in Stralsund ausgebrochen. Quelle: privat

Die Flammen hatten sich so schnell ausgebreitet, dass vieles vom Keller bis zum Dach zerstört wurde. Der Schaden ging in die Millionen. Die Einwohner wurden zunächst in Notunterkünften, Hotels und bei Familienangehörigen untergebracht, denn das Gebäude war unbewohnbar.

Und daran hat sich in den letzten vier Monaten geändert. Zwar stellte ein Gutachter fest, dass das Haus nicht abgerissen werden muss, aber dennoch konnte kein Mieter zurückkehren. Für Eigentümer Fred Muhsal stand relativ schnell fest, dass er das Mehrfamilienhaus sanieren will. Doch zunächst hatten Gutachter, Statiker und Versicherungen das Sagen. Die Mieter hingegen durften nur das Nötigste holen, aber das Meiste war bereits durch Feuer und Löschwasser zerstört, obendrein stiegen Diebe in die Brandruine ein. Ein Trost damals: Viele Stralsunder hatten ihre Hilfe für das Nötigste angeboten.

Jetzt wird entkernt

Doch endlich gibt es gute Nachrichten für die Brandopfer: „Wir können jetzt mit der Entkernung des Gebäudes beginnen. Viele, die vorbeifahren, haben sicher die Container gesehen. Mein Ziel ist es, das Dach noch vor dem Winter dicht zu kriegen, dazu muss das alte aber erst mal runter“, sagt Fred Muhsal der OZ.

Der gebürtige Stralsunder, der in der Hansestadt zum Beispiel in Wohnungen in Andershof oder in die neue Kita an der Kupfermühle investiert, aber auch in anderen Landesteilen große Projekte in Angriff nimmt, hat das Haus gekauft und 2004/2005 saniert. „Das war damals ziemlich aufwändig, denn wir hatten zu tun, das Haus trocken zu kriegen“, sagt er. Doch schließlich seien 12 schöne Wohnungen entstanden, direkt am Stadtwald.

Innenausbau im Winter

„Auch wenn wir nun sanieren dürfen, die Schäden vom Keller bis zum Dach sind doch enorm. Aber wir arbeiten mit Hochdruck. Sobald wir das Dach dicht haben, läuft der Innenausbau in den Wohnungen weiter.“ Geht es nach dem Eigentümer, könnten die Wohnungen im Frühjahr fertig sein. „Wir alle kennen ja die Probleme der Baubranche, kaum Material, überteuerte Preise, ausgebuchte Firmen. Aber ich bleibe optimistisch“, macht Fred Muhsal sich selbst und anderen Mut und schiebt hinterher: „Aber ich freue mich, dass die meisten Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren wollen“, sagt er im OZ-Gespräch.

Mieter Sebastian Tacke will zurückkommen

Top-Motel-Betreiber Sebastian Tacke will unbedingt in seine Wohnung in der Barther Straße zurückkehren. Quelle: Christian Rödel

Das kann Sebastian Tacke nur bestätigen. Er wohnte bis zum Brand im großen Teil des Hauses, hatte sich nach dem Feuer mit seiner Familie und auch Nachbarn vorübergehend in seinem Motel einquartiert. „Jetzt haben wir eine Ausweichwohnung in Altefähr. Aber wir wollen unbedingt zurück“, sagt der Hotelier und meint: „Wir haben beim Einzug quasi aus zwei Wohnungen eine gemacht, das sind fast 250 Quadratmeter, sowas finde ich in Stralsund nicht noch mal. Deshalb bin ich froh, dass es jetzt endlich losgeht auf der Baustelle. Es wäre ein Traum, wenn wir im Frühjahr zurückziehen könnten.“

Er wisse auch von einigen Nachbarn, dass sie unbedingt wieder in ihre alte Wohnung wollen. „Es gibt aber auch ein, zwei Leute, die jetzt was Gutes gefunden haben und deshalb nicht noch mal umziehen wollen“, weiß Sebastian Tacke aus den Gesprächen mit den Nachbarn.

Die Brandruine in der Barther Straße muss nun von Schutt und Asche befreit werden. Quelle: Stefan Sauer

Von Ines Sommer