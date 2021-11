Klausdorf

Nachdem bereits vermeldet wurde, dass die Praxis in Klausdorf ab der nächsten Woche ärztlich wieder besetzt sein soll, gibt es nun auch die Bestätigung, wer hier nun künftig für die Patienten des verstorbenen Dr. Schröder ansprechbar ist.

Dr. Florian Stockinger wird die ärztliche Versorgung in Klausdorf übernehmen. Der Arzt war zuletzt mit der Mammutaufgabe der ärztlichen Leitung des Impfzentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen betraut. „Dies war gerade zu Jahresbeginn ein enormes Arbeitspensum, die Prozesse zum Laufen zu bringen. Dies ist nun nicht mehr so“, erklärt der Stralsunder. In den letzten Monaten war er nur noch stundenweise für den Landkreis dort im Einsatz.

Nachdem sich Dr. Stockinger in dieser Woche noch im Urlaub befindet, wird er die Praxis in Klausdorf ab Montag jedoch in vollem Umfang besetzen. In Vollzeit wird er sich an den bisherigen Öffnungszeiten orientieren. Zur Blutabnahme und Rezeptausgabe können sich die Patienten aber auch schon in dieser Woche von 8 bis 10 Uhr in der Praxis melden.

Stockinger freut sich auf Praxis und Patienten

Die Familie des verstorbenen Arztes kam mit der Anfrage der Vertretung auf Florian Stockinger zu. Wie lange er dies ausführen wird, ist noch nicht festgelegt. Laut eigener Aussage ist dies nach bisherigem Stand voraussichtlich bis Ende März geplant. „Dies wird davon abhängig sein, wie sich die Kassenärztliche Vereinigung dazu positioniert. Es ist aber in ihrem Interesse, dass die Versorgung aufrechterhalten wird“, zeigt sich Florian Stockinger zuversichtlich, dass alle Seiten bemüht sind, einen Weiterbetrieb zu ermöglichen.

Noch in der letzten Woche konnten weder die Kassenärztliche Vereinigung noch der Landkreis Vorpommern-Rügen einen Einsatz des Arztes in Klausdorf bestätigen. „Dr. Stockinger ist aktuell als Vertretung in einer Praxis in Trent gebunden“, hieß es vom Landkreis auf Nachfrage durch die OSTSEE-ZEITUNG. Diesen Einsatz hat der Arzt jetzt jedoch beendet. „Es ist immer wieder spannend, wenn man in Systeme einsteigt, wo es gut zu tun gibt“, freut sich Stockinger auf die Praxis und Patienten und Klausdorf.

Von Wenke Büssow-Krämer